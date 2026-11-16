Uluslararası İklim Anlaşmaları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Görünüşe göre iklim anlaşmaları hakkında seni şaşırtan bilgiler var! Ama bu testin amacı da tam olarak yeni şeyler keşfetmek. Ülkelerin neden iklim hedefleri belirlediğini, ortak kararların nasıl alındığını ve bütün bunların hayatımızı nasıl etkilediğini öğrenmeye başladın. Soruların doğru cevaplarına göz atıp testi yeniden çözebilirsin. Kim bilir, belki ikinci denemende tüm soruları doğru yanıtlarsın!