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Uluslararası İklim Anlaşmaları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Uluslararası İklim Anlaşmaları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

onedio.mimi - Onedio Editörü
16.11.2026 - 19:01
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Dünya ısınıyor, ülkeler iklim zirvelerinde buluşuyor, yeni hedefler açıklanıyor... Peki, bütün bu anlaşmaların ne anlama geldiğini gerçekten biliyor muyuz?  Hazırsan iklim anlaşmaları hakkında doğru bildiklerini test et! 

Bakalım gezegenimizin geleceğiyle ilgili alınan kararları ne kadar yakından takip ediyorsun?

Başlayalım👇🏻

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Paris Anlaşması'nın temel amacı nedir?

1. İlk sorumuzla başladık bile! Paris Anlaşması'nın temel amacı nedir?

2. Peki, Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na katılan ülkeler arasında mı?

3. İklim anlaşmalarında sıkça duyduğumuz "net sıfır emisyon" ne anlama geliyor?

3. İklim anlaşmalarında sıkça duyduğumuz "net sıfır emisyon" ne anlama geliyor?

4. İklim değişikliğiyle mücadele etmek yalnızca büyük ülkelerin sorumluluğudur.

5. Ülkeler neden iklim zirvelerinde bir araya geliyor?

5. Ülkeler neden iklim zirvelerinde bir araya geliyor?
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6. İklim anlaşmaları yalnızca çevreyi değil, insanların sağlığını ve yaşam koşullarını da ilgilendirir.

6. İklim anlaşmaları yalnızca çevreyi değil, insanların sağlığını ve yaşam koşullarını da ilgilendirir.

7. İklim anlaşmalarında sıkça duyduğumuz 1,5°C hedefi neyi anlatıyor?

7. İklim anlaşmalarında sıkça duyduğumuz 1,5°C hedefi neyi anlatıyor?

8. Ülkelerin iklim hedefleri zaman içinde değiştirilebilir mi?

9. İklim anlaşmalarında ülkelerin birbirine destek olması neden önemli?

9. İklim anlaşmalarında ülkelerin birbirine destek olması neden önemli?

10. Son olarak, iklim anlaşmaları, ülkelerin güneş ve rüzgâr gibi temiz enerji kaynaklarına yönelmesini destekler mi?

Çok bilgilisin!

Çok bilgilisin!

Tebrikler! İklim anlaşmalarının neden yapıldığını ve gezegenimizin geleceği için ne kadar önemli olduğunu iyi biliyorsun. Ülkelerin verdiği sözlerin, açıklanan hedeflerin ve iklim zirvelerinin arkasındaki amacı kavramışsın. Artık iklim haberlerini okurken konulara daha bilinçli yaklaşabilirsin. Bildiklerini çevrenle paylaşarak farkındalığın artmasına da katkı sağlayabilirsin!

Bilgilisin!

Bilgilisin!

Güzel gidiyorsun! İklim anlaşmaları hakkında pek çok şeyi biliyorsun ancak bazı sorular seni şaşırtmış olabilir. Paris Anlaşması'nın hedefleri, ülkelerin sorumlulukları ve iklim zirvelerinin amacı hakkında keşfedilecek daha çok bilgi var. Merak etmeyi sürdürürsen dünya gündemindeki iklim kararlarını çok daha iyi anlayabilirsin.

Biraz daha denemeye ne dersin?

Biraz daha denemeye ne dersin?

Görünüşe göre iklim anlaşmaları hakkında seni şaşırtan bilgiler var! Ama bu testin amacı da tam olarak yeni şeyler keşfetmek. Ülkelerin neden iklim hedefleri belirlediğini, ortak kararların nasıl alındığını ve bütün bunların hayatımızı nasıl etkilediğini öğrenmeye başladın. Soruların doğru cevaplarına göz atıp testi yeniden çözebilirsin. Kim bilir, belki ikinci denemende tüm soruları doğru yanıtlarsın!

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