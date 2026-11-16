Uluslararası İklim Anlaşmaları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
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Dünya ısınıyor, ülkeler iklim zirvelerinde buluşuyor, yeni hedefler açıklanıyor... Peki, bütün bu anlaşmaların ne anlama geldiğini gerçekten biliyor muyuz? Hazırsan iklim anlaşmaları hakkında doğru bildiklerini test et!
Bakalım gezegenimizin geleceğiyle ilgili alınan kararları ne kadar yakından takip ediyorsun?
Başlayalım👇🏻
1. İlk sorumuzla başladık bile! Paris Anlaşması'nın temel amacı nedir?
2. Peki, Türkiye, Paris İklim Anlaşması'na katılan ülkeler arasında mı?
3. İklim anlaşmalarında sıkça duyduğumuz "net sıfır emisyon" ne anlama geliyor?
4. İklim değişikliğiyle mücadele etmek yalnızca büyük ülkelerin sorumluluğudur.
5. Ülkeler neden iklim zirvelerinde bir araya geliyor?
6. İklim anlaşmaları yalnızca çevreyi değil, insanların sağlığını ve yaşam koşullarını da ilgilendirir.
7. İklim anlaşmalarında sıkça duyduğumuz 1,5°C hedefi neyi anlatıyor?
8. Ülkelerin iklim hedefleri zaman içinde değiştirilebilir mi?
9. İklim anlaşmalarında ülkelerin birbirine destek olması neden önemli?
10. Son olarak, iklim anlaşmaları, ülkelerin güneş ve rüzgâr gibi temiz enerji kaynaklarına yönelmesini destekler mi?
Çok bilgilisin!
Bilgilisin!
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