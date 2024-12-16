Ülkemizin Kadınları Bir Başka: Dijital Platformlarda En Çok Şarkıya Sahip Olan Muhteşem Kadınlar
Ülkemizin Kadınları Bir Başka: Dijital Platformlarda En Çok Şarkıya Sahip Olan Muhteşem Kadınlar
Bizim sanatçılarımız bir başka... Ülkemizin aydınlık yüzü, muhteşem işler başarmış kadın sanatçılarımızı bir listede toplamak istedik. İşte tüm platformlarda en fazla şarkıya sahip olan kadın sanatçılarımız...
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1. Sezen Aksu - İkili Delilik
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2. Hande Yener - Kibir
3. Ebru Gündeş - Âşık
4. Sertab Erener - Olsun
5. Gülşen - Kardan Adam
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6. Sıla - Boş Yere
7. Yıldız Tilbe - Dillere Destan
8. Melike Şahin - Durma Yürüsene
9. Demet Akalın - Nazar
10. Ajda Pekkan - Kim Ne Derse Desin
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11. Nilüfer - Kavak Yelleri
12. Nazan Öncel - Beni Hatırla
13. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde
14. Bengü - Unut Beni
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