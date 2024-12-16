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Ülkemizin Kadınları Bir Başka: Dijital Platformlarda En Çok Şarkıya Sahip Olan Muhteşem Kadınlar

etiket Ülkemizin Kadınları Bir Başka: Dijital Platformlarda En Çok Şarkıya Sahip Olan Muhteşem Kadınlar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.12.2024 - 23:53

Bizim sanatçılarımız bir başka... Ülkemizin aydınlık yüzü, muhteşem işler başarmış kadın sanatçılarımızı bir listede toplamak istedik. İşte tüm platformlarda en fazla şarkıya sahip olan kadın sanatçılarımız...

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1. Sezen Aksu - İkili Delilik

2. Hande Yener - Kibir

3. Ebru Gündeş - Âşık

4. Sertab Erener - Olsun

5. Gülşen - Kardan Adam

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6. Sıla - Boş Yere

7. Yıldız Tilbe - Dillere Destan

8. Melike Şahin - Durma Yürüsene

9. Demet Akalın - Nazar

10. Ajda Pekkan - Kim Ne Derse Desin

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11. Nilüfer - Kavak Yelleri

12. Nazan Öncel - Beni Hatırla

13. Ziynet Sali - Kalbim Tatilde

14. Bengü - Unut Beni

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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