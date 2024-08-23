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Ülkemizde Konser Vermiş 10 Efsane İsim ve Şarkıları

etiket Ülkemizde Konser Vermiş 10 Efsane İsim ve Şarkıları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 00:08

Müzik, sınırları aşan evrensel bir dil. Dünyaca ünlü müzisyenler de bu dilin en iyi konuşucuları. Türkiye, tarih boyunca bu efsanevi isimlere ev sahipliği yapmış ve unutulmaz konserlere sahne olmuştur. 

Gelin, bu müzik ikonlarının büyülü dünyasına birlikte adım atalım!

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1. Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge

2. Elton John - Rocket Man

3. Lady Gaga - Poker Face

4. Depeche Mode - Enjoy the Silence

5. Justin Bieber - Baby

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6. Shakira - Hips Don't Lie

7. Metallica: Nothing Else Matters

8. U2 - With Or Without You

9. Michael Jackson - Billie Jean

10. Madonna - Like A Prayer

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