Ülkemizde Konser Vermiş 10 Efsane İsim ve Şarkıları
Ülkemizde Konser Vermiş 10 Efsane İsim ve Şarkıları
Müzik, sınırları aşan evrensel bir dil. Dünyaca ünlü müzisyenler de bu dilin en iyi konuşucuları. Türkiye, tarih boyunca bu efsanevi isimlere ev sahipliği yapmış ve unutulmaz konserlere sahne olmuştur.
Gelin, bu müzik ikonlarının büyülü dünyasına birlikte adım atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Elton John - Rocket Man
3. Lady Gaga - Poker Face
4. Depeche Mode - Enjoy the Silence
5. Justin Bieber - Baby
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Modern Talking, C.C. Catch, Bad Boys Blue ve Alphaville de olmalıydı