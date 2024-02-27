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Ülkelerle Para Birimlerini Eşleştirebilecek misin?

etiket Ülkelerle Para Birimlerini Eşleştirebilecek misin?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 17:55

Bu ülkelerin para birimlerini doğru tahmin edebilecek misin? Eğer cevabın 'Evet' ise seni direkt testimize alalım!👇

Not: Kaç tanesini doğru bildiğini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangi ülke "Ruble" para birimini kullanır?

2. Arnavutluk' un para birimi nedir?

2. Arnavutluk' un para birimi nedir?

3. "Zloty" hangi ülkenin para birimidir?

4. Endonezya'nın para birimi nedir?

4. Endonezya'nın para birimi nedir?

5. Manat?

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6. Peki, Japonya'nın para birimi hangisi olabilir?

6. Peki, Japonya'nın para birimi hangisi olabilir?

7. "Lari" hangi ülkenin para birimidir?

8. Ukrayna'nın para birimini de söyle bakalım.

8. Ukrayna'nın para birimini de söyle bakalım.

9. "Baht" hangi ülkenin para birimidir?

10. Vietnam'ın para birimi nedir?

10. Vietnam'ın para birimi nedir?
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11. "Kron" hangi ülkenin para birimi?

12. Kuveyt'te kullanılan para birimi sence hangisi?

12. Kuveyt'te kullanılan para birimi sence hangisi?

13. "Rial" hangi ülkenin para birimi?

14. Meksika' ın para birimi hakkında bir tahminin var mı?

14. Meksika' ın para birimi hakkında bir tahminin var mı?

15. Son olarak, "Taka" hangi ülkenin para birimi?

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