Üç Silah: Bilgi, Sevgi, Muhakeme!
Üç Silah: Bilgi, Sevgi, Muhakeme!
Toplumun hassasiyetleri üzerinde öyle ustaca tepiniliyor ki geldiğimiz noktada kimin, neye, nasıl inandığını sorgulayabilecek durumda değiliz. İnsanlar inançlarının sömürülmesini fark edemeyecek kadar yalnız ve yorgun. Kadın bedeni üzerinden dizayn edilen sistemler, en dokunulmaz duygu ve düşüncelerin üstünde yükseltiliyor; dinin ve inanışların. Kapalı kapılar ardında devasa suç örgütleri büyürken, olan en çok kadınlara oluyor. Buna kader diyebilir miyiz?
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Eğitim! Asla vazgeçemeyeceğimiz, ufacık bir boşluk ya da ihmale dahi yer veremeyeceğimiz kadar önemli.
Bazen de her şeyi en iyi biçimde yaptığımız halde oldu, neye yarar...
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