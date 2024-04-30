TÜSİAD'dan Milli Eğitim'e Müfredat İçin Açık Mektup: "Gerçek Beka Meselesi Eğitim, Oldubittiye Getirilmemeli"
TÜSİAD'dan Milli Eğitim'e Müfredat İçin Açık Mektup: "Gerçek Beka Meselesi Eğitim, Oldubittiye Getirilmemeli"
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' başlıklı müfredat değişikliği tartışılmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük holdinglerinin çatı derneği olan, patronlar kulübü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) müfredat için kurumsal sosyal medya hesabından açık mektup yayımladı.
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Milli Eğitim Bakanlığı, günler önce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı müfredat değişikliği taslağını yayımladı.
Taslağa yönelik yorumlar da sosyal medyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Özellikle matematik gibi önemli derslerde görülen daralma yorumların odağında yer aldı.
Türkiye'nin önde gelen patronlar kulübü TÜSİAD da müfredat değişikliğine yönelik bir paylaşım yaptı: “Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli.”
"'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' başlıklı eğitim müfredatının, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır."
"Eğitim hepimizin en öncelikli ve ortak meselesidir. Müfredatın çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması kritik önemdedir."
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"Bu çerçevede, geçtiğimiz Cuma günü açıklanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı eğitim müfredatının, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır."
"Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldu bittiye getirilmemelidir. Müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar, yapılan ihtiyaç analizleri, çalıştay sonuçları gibi bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanması faydalı olacaktır. "
"Bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefine hizmet edecektir."
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