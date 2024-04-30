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TÜSİAD'dan Milli Eğitim'e Müfredat İçin Açık Mektup: "Gerçek Beka Meselesi Eğitim, Oldubittiye Getirilmemeli"

TÜSİAD'dan Milli Eğitim'e Müfredat İçin Açık Mektup: "Gerçek Beka Meselesi Eğitim, Oldubittiye Getirilmemeli"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.04.2024 - 12:05

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' başlıklı müfredat değişikliği tartışılmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük holdinglerinin çatı derneği olan, patronlar kulübü, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) müfredat için kurumsal sosyal medya hesabından açık mektup yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, günler önce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı müfredat değişikliği taslağını yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, günler önce "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı müfredat değişikliği taslağını yayımladı.

Taslağın detayları burada.

Taslağa yönelik yorumlar da sosyal medyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Özellikle matematik gibi önemli derslerde görülen daralma yorumların odağında yer aldı.

Taslağa yönelik yorumlar da sosyal medyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Özellikle matematik gibi önemli derslerde görülen daralma yorumların odağında yer aldı.

Türkiye'nin önde gelen patronlar kulübü TÜSİAD da müfredat değişikliğine yönelik bir paylaşım yaptı: “Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli.”

Türkiye'nin önde gelen patronlar kulübü TÜSİAD da müfredat değişikliğine yönelik bir paylaşım yaptı: “Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli.”

TÜSİAD'ın kurumsal hesabından yapılan paylaşımda, müfredatın hazırlanmasında yer alan uzman, STK görüşlerinin açıklanması ve aceleye getirilmemesi, daha geniş katılımla tartışılması, dünyada boyut değiştiren teknolojiye ve temeli olan bilime odaklanılması gerekliliklerine vurgu yapıldı. İşte o paylaşımda yer alan ifadeler:

"'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' başlıklı eğitim müfredatının, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır."

"'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' başlıklı eğitim müfredatının, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır."
twitter.com

Bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat hedeflenmelidir. Farklı görüşlerden eğitim paydaşlarının müfredatın hazırlık sürecine dahil olması için bilimsel ve mutlaka daha fazla zamana yayılan bir geri bildirim süreci işletilmesi gereklidir. Bu süre zarfında ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ başlıklı müfredat değişikliğinin askıda kalmaya devam etmesi, eğitim paydaşlarının eleştiri ve önerileri ışığında yeniden ele alınması katılımcılığı ve uzlaşıyı artıracaktır.

"Eğitim hepimizin en öncelikli ve ortak meselesidir. Müfredatın çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması kritik önemdedir."

"Eğitim hepimizin en öncelikli ve ortak meselesidir. Müfredatın çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması kritik önemdedir."

Çocuklarımıza ve gençlerimize Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitim sunulmalıdır. Yeni nesillerin ve ülkemizin geleceğinde belirleyici önemdeki müfredat çalışmasının hem yöntem hem içerik olarak bilimsel temelde, şeffaflık ve katılımcılık ile yürütülmesi esas olmalıdır.

Dünyada eğitim sistemleri yarış halindeyken ve yüksek katma değerli ekonomi olma hedefimiz varken, ülkemizin en kıymetli varlığı çocuklarımız ve gençlerimizin vasat bir eğitime mahkum edilmeyeceğinden emin olmalıyız. Çağdaş uygarlık seviyesini aşmanın yolu; Cumhuriyet değerlerini ve demokrasi ilkelerini özümsemiş, bilim-teknolojide yetkinleşmiş, sosyo-duygusal becerileri gelişmiş, özgür düşünceli nesiller yetiştirmektir.

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"Bu çerçevede, geçtiğimiz Cuma günü açıklanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı eğitim müfredatının, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır."

"Bu çerçevede, geçtiğimiz Cuma günü açıklanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" başlıklı eğitim müfredatının, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır çağdaş bir eğitimin gerekliliklerini ne kadar karşıladığı kapsamlı şekilde tartışılmalıdır."

 Ülkemiz; eğitim STK’ları, öğretmenleri, öğrencileri, velileri, akademisyen ve uzmanları, eğitim-iş dünyası etkileşimi ile çok geniş bir “eğitim paydaş ekosistemi”ne sahiptir. Oysa müfredat hazırlık sürecinde yer alan kişi ve kurumlar açıklanmamış, farklı görüşlerden eğitim uzmanı ve STK’lar sürece yeterince dahil edilmemiş, yeni müfredata ilişkin görüşlerin iletilmesi için sadece bir hafta süre verilmiş, yeni müfredatın hemen önümüzdeki öğretim yılında belirli sınıflarda uygulamaya geçeceği kaydedilmiştir.

"Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldu bittiye getirilmemelidir. Müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar, yapılan ihtiyaç analizleri, çalıştay sonuçları gibi bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanması faydalı olacaktır. "

"Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldu bittiye getirilmemelidir. Müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar, yapılan ihtiyaç analizleri, çalıştay sonuçları gibi bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanması faydalı olacaktır. "

Farklı görüşlerden eğitim paydaşlarının müfredatın hazırlık sürecine dahil olması için bilimsel ve mutlaka daha fazla zamana yayılan bir geri bildirim süreci işletilmesi gereklidir. Bu süre zarfında ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ başlıklı müfredat değişikliğinin askıda kalmaya devam etmesi, eğitim paydaşlarının eleştiri ve önerileri ışığında yeniden ele alınması katılımcılığı ve uzlaşıyı artıracaktır. Alınan geri bildirimlerin neler olduğu ve müfredat revizyonunda nasıl dikkate alındığının açıklanması sürecin şeffaflığına katkı sağlayacaktır. 

"Bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefine hizmet edecektir."

"Bilimi esas alan, farklılıklara duyarlı, çocukların ve gençlerin potansiyellerini özgürce gerçekleştirmesini ve dünya çapında üst düzey bilgi, beceri, yetkinliklere sahip olmasını sağlayan bir müfredat ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefine hizmet edecektir."
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