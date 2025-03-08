Türkler Robot Süpürgelerini Neden Aileden Biriymiş Gibi Çok Seviyor?

Türkiye'de misafir ağırlamak çok önemli bir iştir. Philips 2000 Serisi ile hem kuru hem de ıslak bir süpürme yapabilirsiniz. Misafirleriniz için yiyecek hazırlığı yaparken. Philips 2000 Serisi Robot Süpürgeniz sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Yüksek emiş gücü sayesinde de evcil hayvanınız varsa, endişelenmenize gerek kalmaz. Tek yapmanız gereken evinizin haritasını oluşturmak ve HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrolünü sağlamak! Böylece vaktinizi almadan çalışmaya başlar ve size çok büyük kolaylık sağlar.