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Türkler Robot Süpürgelerini Neden Aileden Biriymiş Gibi Çok Seviyor?

etiket Türkler Robot Süpürgelerini Neden Aileden Biriymiş Gibi Çok Seviyor?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
08.03.2025 - 11:31

Bizler için robot süpürge sadece bir temizlik aracı değil. Resmen aileden biri :)

Peki, bu bağın arkasındaki nedenler neler? Gelin birlikte bakalım!

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1. Oturur ve ona en çok yakışacak ismi bulmaya çalışırız.

Kara Şimşek, Rıza Baba, Gıcır Gıcır ve niceleri! Robot süpürgeyi insan gibi görerek ona isim vermeyi çok seviyoruz. İsim vererek aileye özel bir hale getirdiğimiz robot süpürgeler artık ailenin bir bireyi olur. Temizlik yapacağı zaman ismiyle seslenir, bir de kolay gelsin dileklerimizi iletiriz.

2. Sürekli yanımızdadır, peşimizi bırakmaz.

İnsan ya da evcil bir hayvan gibi oradan oraya dolanır. Canlı bir varlıkmış gibi hissederiz. Toz ve kirin düşmanı olduğu için direkt onlara saldırıya geçer. Peşimizde dolanıp istemeden pislettiğimiz yerleri kolayca temizler, anında müdahale eder. Böylece bağımız güçlenir!

3. Komşular bir araya toplandığı zaman ana konulardan biri olur.

Arkadaşlar bir araya toplandı ve kahveler hazırlandı... Orada ilk konuşulan ey robot süpürgeler olur. Bugün nereyi nasıl temizlediği bir güzel anlatılır. Halının üzerine çıkması övülür, işleri nasıl kolaylaştırıldığı ballandırılarak anlatılır. Günlük performans değerlendirmesi adeta bir aile ritüeli haline gelir.

4. Misafir hazırlıklarının en büyük yardımcısıdır.

4. Misafir hazırlıklarının en büyük yardımcısıdır.

Türkiye'de misafir ağırlamak çok önemli bir iştir. Philips 2000 Serisi ile hem kuru hem de ıslak bir süpürme yapabilirsiniz. Misafirleriniz için yiyecek hazırlığı yaparken. Philips 2000 Serisi Robot Süpürgeniz sert zeminleri tek seferde süpürür ve siler. Yüksek emiş gücü sayesinde de evcil hayvanınız varsa, endişelenmenize gerek kalmaz. Tek yapmanız gereken evinizin haritasını oluşturmak ve HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrolünü sağlamak! Böylece vaktinizi almadan çalışmaya başlar ve size çok büyük kolaylık sağlar.

5. Evcil hayvanların dostu olur.

Kediler ve köpekler ile robot süpürgelerin bağı bir başkadır. Bazıları için dikkatlice incelenecek bir araç iken kimileri için yakalanması gereken bir av olur. Ayrıca evcil hayvanların bıraktığı tüyleri temizler. Aralarındaki bağı güçlendiren en önemli özelliklerden biridir!

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6. Evde olmadığımız zaman aklımız onda kalır.

Uzaktan kontrol sistemi ile evde yokken yerleri temizleme işlemini yaptırabilirsiniz. Etrafı nasıl temizlediğini düşünerek gününüzü geçirebilirsiniz. Eve vardığınızda adımınızı rahat bir yere atacağınızı biliyor olmanız robot süpürgenize olan sevginizi arttırır.

7. Komik anlar biriktirmenize yardımcı olur.

Garip yerlere sıkışması, kaybolması veya anlık olarak odanın ortasında dönüp durması... Ailenin bir ferdi olarak gördüğümüz robot süpürgenin yapması gerekenden farklı şeyler yapması komik anların oluşmasına neden olabilir. Yanlış bir hareketi ailenin eğlencesi olabiliyor!

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asklepiospallas
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