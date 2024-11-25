onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye’nin Küresel Ticaret Vizyonu ve Stratejileri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Türkiye’nin Küresel Ticaret Vizyonu ve Stratejileri

Murat Mercan
Murat Mercan - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 23:54

Türkiye, ekonomik gücünü artırmak ve küresel ticaret alanında daha etkin bir rol oynamak için fazlasıyla önemli adımlar attığını hepimiz biliyoruz. Bu süreç içinde, ticari ve sanayi faaliyetlerin güçlendirilmesi kritik bir öneme sahip elbette. Pandemi sonrası dönemde şekillenen yeni dünya ekonomisi, Türk iş insanlarını ihracat odaklı bazı stratejiler geliştirmeye yönlendirdi. Öte yandan bilindiği üzere, WA Forum Western Anatolia Trade & Development Forum, Türkiye’nin uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirmek için önemli bir platform sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

3-4 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiş olan etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası iş dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.

3-4 Haziran 2024 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiş olan etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası iş dünyasının dikkatini çekmeyi başardı.

İzmir’den başlayarak Türkiye’nin diğer ticaret merkezlerine ve uluslararası pazarları da kapsayacak olan bu etkinlik, üreticiler ve girişimciler için yeni alanlar yaratmayı hedefliyor. WA Forum’un ana amacı, Türk iş dünyasının küresel pazarlarda daha fazla yer bulmasını sağlamaktır. Forumun ana merkezinde yer alan B2B (işten işe) eşleşmeleri, katılımcıların kısa süreli görüşmeler vasıtasıyla iş bağlantıları kurmasına olanak tanımaktadır. Bu eşleşmeler, yapay zeka destekli Netwix uygulaması ile gerçekleştirilir. Netwix, katılımcıların sektörel ihtiyaçlarına uygun bağlantılar kurmalarını zemin oluşturarak, zaman yönetimini ve iş ilişkilerinin sürdürülebilirliğini arttırmayı hedeflemiştir. Bu uygulama, hem katılımcılar için etkili bir zaman yönetimi sağlarken hem de potansiyel iş ortaklarıyla yüz yüze etkileşimi teşvik ederek iş fırsatlarını en üst seviyeye taşır.

Öte yandan Türkiye’nin 2024 ihracat hedefi olan 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak, yalnızca büyük işletmelerin değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de uluslararası pazarlara dahil olmasına bağlıdır. WA Forum, bu bağlamda KOBİ’lere özel destek programlarla destekleyerek, onların uluslararası ticarette yer almasını teşvik etmektedir. Enerji, teknoloji, savunma sanayi ve üretim gibi çeşitli alanlarda düzenlenen oturumlar, iş insanlarına sektörel bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sunmaktadır. Bu panellerde, uzman konuşmacılar ve sektör liderleri, en son gelişmeleri paylaşarak katılımcılara ilham verecek ve stratejik bakış açıları kazandırdığını söylememiz mümkün. Aynı zamanda forum sırasında gerçekleştirilecek paneller, farklı sektörlerdeki yenilikleri ve gelişmeleri içerdiğini görmüş olduk.

İzmir, tarım, gıda, tekstil, otomotiv ve teknoloji gibi birçok sektörde güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğu bilinen bir durumdur.

Ege Bölgesi’nin tarımsal zenginliği, gıda ürünlerinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesine destek olurken, sanayi bölgeleri de inovatif çözümler geliştirme konusunda önemli yer tutmaktadır. Enerji sektöründe sürdürülebilirlik, savunma sanayisinde yeni teknolojiler ve üretimde verimlilik artırma yöntemleri gibi konular, uzmanlar tarafından tüm detayları ile  ele alındı. Bu paneller, katılımcılara sadece bilgi edinme fırsatı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda sektörler arası işbirliklerinin gelişmesine de büyük katkıda bulunmuştur. Ayrıca, bu etkinliklerde sunulan vaka çalışmaları ve başarı hikayeleri, katılımcıların kendi iş stratejilerini geliştirmelerine destek olmuştur.

WA Forum’un bir başka amacı ise yerel dinamiklerin küresel ticaretin kalbine ulaşmasına yardımcı olmaktır

WA Forum’un bir başka amacı ise yerel dinamiklerin küresel ticaretin kalbine ulaşmasına yardımcı olmaktır

İzmir’de başlamış Denizli, Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde devam edecek olan etkinlikler, ardından Azerbaycan, ABD ve Almanya gibi uluslararası lokasyonlara da uzanacaktır. Bu süreç, Türk iş dünyasının yerel dinamiklerini uluslararası standartlarla bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Forumun kurucusu Yörük Kaan Sezer, “Türkiye’deki üreticiler için artık iç piyasada kalmak bir seçenek değil; küresel pazarlarda yer alarak rekabet etmek zorundalar” ifadelerini kullanmıştır. Bu doğrultuda, ulusal ekonomiyi güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla etkinliklerin farklı şehirlerde ve ülkelerde düzenlenmesi kritik bir önemi bulunmaktadır.

Öte yandan küresel bağlantılar ve stratejik işbirlikleri, WA Forum, katılımcılara sadece yerel değil, uluslararası iş bağlantıları kurma fırsatı da yaratmaktadır. Etkinlikte, farklı ülkelerden gelen iş insanları ve yatırımcılar ile yapılan görüşmeler, katılımcıların küresel pazarlarda yeni stratejiler geliştirmesine olanak sağladı. Özellikle, Türk iş dünyasının uluslararası ticaret ağlarını genişletmek adına bu tür işbirlikleri büyük bir önem taşımaktadır. Bu işbirlikleri, Türk firmalarının uluslararası arenada daha görünür olmasına destek olurken, aynı zamanda yeni pazar fırsatlarını değerlendirme şansı sunabilir. Türk iş dünyası, döviz dalgalanmaları ve artan üretim maliyetleri gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar, maliyetlerin öngörülemez hale gelmesine neden olmakta ve bu durum, küçük üreticiler için rekabet gücünü zayıflatabilmektedir. WA Forum, bu zorlukları aşmak isteyen üreticilere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Etkinlikte, döviz riskine karşı korunma stratejileri, yerli hammadde kullanımının teşvik edilmesi ve devlet destekli finansman imkanları gibi çözümler sunulmaktadır.

Dönemimizin en önemli konularının ele alındığı forumda, Türk iş dünyasına sunulan finansal çözümler ve destek mekanizmaları hakkında da bilgi verilmiştir.

Bu bağlamda, katılımcılara devlet destekli projeler, teşvikler ve hibe programları gibi konular hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. Bu destek mekanizmaları, özellikle KOBİ’lerin büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, yerel ve uluslararası finans kuruluşları ile işbirlikleri, katılımcılara alternatif finansman kaynakları sunma konusunda önemli bir rol oynamıştır.

Tam bu noktada, WA Forum’un ana paydaşlarından biri olan BATİGED (Batı Anadolu Ticaret ve Gelişim Derneği), forumun uluslararası iş ağlarını genişletme hedefinde kritik bir role sahip olması, çözüm noktasında büyük bir adım atmayı sağlamaktadır.

Tam bu noktada, WA Forum’un ana paydaşlarından biri olan BATİGED (Batı Anadolu Ticaret ve Gelişim Derneği), forumun uluslararası iş ağlarını genişletme hedefinde kritik bir role sahip olması, çözüm noktasında büyük bir adım atmayı sağlamaktadır.

BATİGED, üyeleri aracılığıyla yerel ticaretin değerlerini dünya pazarına tanıtmayı amaçlamakta ve uluslararası lobi faaliyetlerinde önemli bir yapı olarak dikkat çekmektedir. Bu oluşum, Türk iş dünyası için uluslararası platformlarda daha fazla görünürlük sağlamaktadır. BATİGED, Türk üreticilerinin yerel değerlerini küresel pazara tanıtmak amacıyla çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Bu stratejiler, Türk ürünlerinin kalitesini ve özgünlüğünü ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Yerel zanaatkarlar, üreticiler ve KOBİ’lerin desteklenmesi, bu stratejilerin bir parçasıdır. Ayrıca, BATİGED’in yürüttüğü lobi faaliyetleri, Türk iş dünyasının uluslararası pazarlarda daha etkili olmasına katkı sağlayacaktır. En önemlisi ise enerji maliyetlerinin yükselmesi, döviz kurlarının dalgalanması ve küresel ekonomideki belirsizlikler, Türk üreticilerini yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır.

WA Forum, bu zorluklarla başa çıkmak isteyen iş insanları için önemli bir platform sunarak, Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanlarına yatırım yaparak 2024 ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamayı planlamaktadır. İzmir’den başlayarak, ülkenin farklı şehirlerinde ve uluslararası arenalarda düzenlenmeye devam edecek etkinlikler, Türk iş dünyasının küresel dinamiklere entegre olmasına yardımcı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Dijitalleşme ve yenilikçilik, dijitalleşme, günümüz ticaretinin temel dinamiklerinden biri haline gelmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

WA Forum, katılımcılara dijital pazarlama ve yenilikçi iş modelleri hakkında bilgiler sunarak, iş dünyasında dijital dönüşümün önemini vurgulamıştır.

İşletmelerin dijital araçları etkin bir şekilde kullanması, rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olmuştur. Bu bağlamda, forumda gerçekleştirilmiş oturumlar, katılımcılara dijital stratejilerin nasıl geliştirileceğine dair pratik bilgiler sunmuştur. Forum kapsamında yaptığım konuşmada, dijital çağın getirdiği pazarlama dinamikleri ve yeni nesil stratejileri katılımcılara aktarma fırsatı bulmuş oldum. Dijital dünyada rekabet gücünü artırmanın yolları, pazarlamanın geleceği, dijital araçların etkin kullanımı ve marka yönetimi gibi konular, iş dünyasına yeni perspektifler kazandırmayı hedefliyor

WA Forum, üreticiler ve girişimciler için yeni pazarlama ve marka stratejileri geliştirmek açısından büyük bir fırsat sunmuştur.

WA Forum, üreticiler ve girişimciler için yeni pazarlama ve marka stratejileri geliştirmek açısından büyük bir fırsat sunmuştur.

Daha da önemlisi dijital pazarlama konusunda eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları, katılımcıların dijital dünyada daha etkin olmalarını sağlamıştır. Sosyal medya yönetimi, içerik pazarlaması, SEO ve veri analitiği gibi konular üzerine yapmılmış atölyeler, iş insanlarının dijital stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur. Ayrıca, bu eğitimler, katılımcılara dijital pazarlamanın etkili yöntemlerini ve en iyi uygulamalarını öğretmek amacıyla sektördeki uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sonuç olarak, Türk iş dünyasını uluslararası ticaretin dinamikleriyle buluşturan, üreticilere ve girişimcilere global pazarlarda rekabet etme fırsatı sunan önemli bir etkinlik olarak öne çıkmıştır. İzmir’den başlayarak farklı şehirlerde ve küresel platformlarda devam edecek olan bu yolculuk, Türkiye’nin ticari geleceğini şekillendirmeyi hedeflemiştir. Gelecek etkinlikleri takip etmek, küresel ticaretin kapılarını aralamak isteyen herkes için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İş dünyası profesyonelleri, girişimciler ve sektör uzmanları için WA Forum, geleceğin ticaret vizyonuna dahil olmanın en iyi yollarından biri olarak değerlendirilmektedir.

Özetle, WA Forum’un sunduğu fırsatlar, Türk ekonomisinin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacak. Küresel ticaretin dinamiklerini anlama ve bu dinamiklere uygun stratejiler geliştirme, Türk iş insanlarının rekabetçi bir avantaj elde etmesini sağlamayı, her zaman amaç edinmiştir. Forum, sadece bir ticaret platformu olmanın ötesinde, Türkiye’nin ekonomik geleceğini şekillendiren bir vizyonun temsilcisidir. 2024 ve sonrası için hedeflere ulaşmak adına atılacak adımlar, Türk iş dünyasının küresel pazarlarda daha etkili bir şekilde yer almasına olanak tanıyacaktır.

Öte yandan sadece iş insanları ve girişimcileri bir araya getirmenin yanı sıra, aynı zamanda çeşitli sektörler arasında bir ekosistem oluşturmayı da amaçlamıştır.

Bu ekosistem, işbirliklerini ve bilgi paylaşımını teşvik ederek, katılımcıların birbirlerinden öğrenmelerine olanak sağlamaya başlamıştır. Sektörler arası sinerji yaratmak, yeni fırsatlar doğurmak ve yenilikçi projelerin hayata geçmesini sağlamak için önemli bir temel oluşturmuştur. Aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik ve ticari geleceği için büyük fırsatlar sunmaktadır. Türk iş insanlarının uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesi, yeni işbirlikleri kurması ve inovatif çözümler geliştirmesi açısından forumun sağladığı ortam çok değerlidir.

Türk ekonomisinin daha da güçlenmesi için, bu tür platformların devamlı olarak düzenlenmesi ve katılımcıların bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. WA forum, yalnızca katılımcılarla sınırlı kalmayarak; aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alandaki ticari ilişkilerinin güçlenmesine de katkıda bulunmaya başlamıştır. Türk ürünlerinin global pazarlarda daha fazla tanınması ve rekabet edebilirliğinin artırılması, ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlama yolunda ilk adımı atmıştır. Bununla birlikte bu forum, yeni nesil liderler ve girişimcilerin yetişmesine de katkıda bulunma amacı taşımıştır. Genç girişimcilerin, uluslararası pazarlara açılma konusunda ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri edinmelerine destek olacak etkinlikler ve atölyeleri de bundan sonra da düzenli bir şekilde organize edecektir.

Bu süreç, genç girişimcilerin global düzeyde başarılı olabilmeleri için gerekli altyapıyı sağlamaya yönelik olacaktır. Türkiye’nin geleceği, yenilikçi ve cesur genç girişimcilerle daha güçlü şekillenecektir. WA Forum, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk konularını da ele alarak, iş dünyasında bu değerlerin ön plana çıkmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ege Bölgesi, sürdürülebilir ticaret anlayışını benimseyerek çevresel etkileri azaltma çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilenebilir enerji kullanımı ve çevre dostu üretim teknikleri, İzmir’in küresel ticaretteki konumunu güçlendiren kriterlerdir. Sürdürülebilir iş modellerinin geliştirilmesi, çevresel etkilerin azaltılması ve sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi gibi konular, forumun önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. Elbette, iş dünyası, sadece ekonomik büyümeye odaklanmakla kalmamalı; aynı zamanda topluma ve çevreye de duyarlı bir yaklaşım sergilemelidir.

Sonuç olarak, WA Forum, Türk iş dünyasını güçlendirmek, küresel ticarette daha etkin bir rol oynamasını sağlamak ve yeni fırsatlar yaratmak için önemli bir platform sağlamaktadır. İzmir’de başlamış olup, Türkiye’nin dört bir yanına ve uluslararası pazarlara açılan bu etkinlik, geleceğin ticaret vizyonunu şekillendirecek adımları atma fırsatını katılımcılara sunmaktadır. İzmir katılımları sonrası da herkesin katılımını bekleyen bu forum, Türk ekonomisinin büyüme hedeflerine ulaşması için önemli bir rol oynayacaktır. WA Forum’un sunduğu fırsatları değerlendirerek, Türk iş dünyasının uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacaktır.

Instagram

Twitter

LinkedIn

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Murat Mercan
Murat Mercan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam