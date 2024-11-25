Türkiye’nin Küresel Ticaret Vizyonu ve Stratejileri

İzmir’den başlayarak Türkiye’nin diğer ticaret merkezlerine ve uluslararası pazarları da kapsayacak olan bu etkinlik, üreticiler ve girişimciler için yeni alanlar yaratmayı hedefliyor. WA Forum’un ana amacı, Türk iş dünyasının küresel pazarlarda daha fazla yer bulmasını sağlamaktır. Forumun ana merkezinde yer alan B2B (işten işe) eşleşmeleri, katılımcıların kısa süreli görüşmeler vasıtasıyla iş bağlantıları kurmasına olanak tanımaktadır. Bu eşleşmeler, yapay zeka destekli Netwix uygulaması ile gerçekleştirilir. Netwix, katılımcıların sektörel ihtiyaçlarına uygun bağlantılar kurmalarını zemin oluşturarak, zaman yönetimini ve iş ilişkilerinin sürdürülebilirliğini arttırmayı hedeflemiştir. Bu uygulama, hem katılımcılar için etkili bir zaman yönetimi sağlarken hem de potansiyel iş ortaklarıyla yüz yüze etkileşimi teşvik ederek iş fırsatlarını en üst seviyeye taşır.

Öte yandan Türkiye’nin 2024 ihracat hedefi olan 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşmak, yalnızca büyük işletmelerin değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de uluslararası pazarlara dahil olmasına bağlıdır. WA Forum, bu bağlamda KOBİ’lere özel destek programlarla destekleyerek, onların uluslararası ticarette yer almasını teşvik etmektedir. Enerji, teknoloji, savunma sanayi ve üretim gibi çeşitli alanlarda düzenlenen oturumlar, iş insanlarına sektörel bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sunmaktadır. Bu panellerde, uzman konuşmacılar ve sektör liderleri, en son gelişmeleri paylaşarak katılımcılara ilham verecek ve stratejik bakış açıları kazandırdığını söylememiz mümkün. Aynı zamanda forum sırasında gerçekleştirilecek paneller, farklı sektörlerdeki yenilikleri ve gelişmeleri içerdiğini görmüş olduk.