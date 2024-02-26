Türkiye'nin İlk Interaktif Reality Game Show'u Indahauz IDA Geliyor!

Türkiye'nin öncü eğlence platformlarından biri olacak olan Indahauz, heyecan verici bir yeniliği duyurmaktan mutluluk duyar. Indahauz IDA adını taşıyan bu yeni reality game show, Türkiye'de bir ilki temsil edecek. Seyircilerin interaktif olarak yarışmanın akışını belirleyeceği, yarışmacıların ise sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanabileceği bu benzersiz deneyim, gerilim, kaos , heyecan dolu, anlarla dolu bir yolculuğa davet ediyor.