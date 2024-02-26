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Türkiye'nin İlk Interaktif Reality Game Show'u Indahauz IDA Geliyor!

Türkiye'nin İlk Interaktif Reality Game Show'u Indahauz IDA Geliyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
26.02.2024 - 16:14

Türkiye'nin öncü eğlence platformlarından biri olacak olan Indahauz, heyecan verici bir yeniliği duyurmaktan mutluluk duyar. Indahauz IDA adını taşıyan bu yeni reality game show, Türkiye'de bir ilki temsil edecek. Seyircilerin interaktif olarak yarışmanın akışını belirleyeceği, yarışmacıların ise sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanabileceği bu benzersiz deneyim, gerilim, kaos , heyecan dolu, anlarla dolu bir yolculuğa davet ediyor.

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Indahauz IDA, iki aşamalı bir yarışmadan oluşacak. İlk aşama olan 'YARIŞMACINI SEÇ', izleyicilerin belirlediği ana yarışmacı adaylarını içerecek. Altı farklı gruptan oluşan yarışmacılar, psikolojik, stratejik ve kişisel yeteneklerini sergileyerek birbirleriyle mücadele edecekler. Seyircilerin oyları ve oy hediye sistemi ile belirlenecek olan ana yarışmacılar, büyük ödülün sahibi olabilmek için yarışacaklar.

Yarışmacını Seç Teaser " Çok Yakında Başlıyor"

İndirilen DuoTv uygulaması aracılığıyla izleyicilerin para kazanabileceği bir ütopya oluşturuluyor. Büyük ödül 5.000.000 TL ve bir araba olacak olan Indahauz IDA, 'YARIŞMACINI SEÇ' aşamasının tamamlanmasının ardından yayınlanmaya başlayacak.

Indahauz IDA'nın ilk aşaması olan 'Yarışmacını Seç'in birinci grubu çok yakında başlıyor ve ilk grup tanıtımı da yayınlandı. Bu heyecan dolu yolculuğa katılmak ve Indahauz IDA'nın ilk anlarına şahit olmak için takipte kalın!

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