Türkiye’nin En Büyük ve Bağımsız Portföy Yönetim Şirketi: İstanbul Portföy

Türkiye'nin en büyük yerli sermayeli bağımsız portföy yöneyim şirketi konumundaki İstanbul Portföy, finansal piyasalarda bireysel ve kurumsal yatırımcılara risk ve getiri tercihleri doğrultusunda mutlak getiri hedefleyerek nitelikli ve profesyonel portföy yönetim hizmeti veriyor. Temel yatırım prensibi, her yatırımcının finansal profilini ve beklentilerini derinlemesine analiz ettikten sonra portföylerini en etkin ve doğru bir şekilde yönetmek.

İstanbul Portföy kuruluşundan itibaren istikrarlı bir şekilde enflasyonun ve karşılaştırma ölçütünün üzerinde sağlıklı ve uzun vadeli kazançlar sağlarken aynı zamanda finansal piyasaların yatırımcıların üzerindeki risklerine karşı olabilecek en iyi korumayı sağlıyor.