Türkiye’nin En Büyük ve Bağımsız Portföy Yönetim Şirketi: İstanbul Portföy
Türkiye’nin En Büyük ve Bağımsız Portföy Yönetim Şirketi: İstanbul Portföy
2007 yılında kurulan İstanbul Portföy Yönetimi, Nisan 2012’de mevcut kadrosu tarafından satın alınmış olup, yatırımcılarına 20 yılın üzerinde piyasa deneyimi olan yönetici kadrosu ile hizmet veriyor.
Geleceğinize yön verin
Dünyadaki gelişmelerin yarattığı belirsizlik ortamında karınızı maksimize edecek en doğru ve etkili yolları buluyoruz. Her türlü ortamda yatırımlarınıza değer kazandırmak için güçlü bir ekiple buradayız. 6000’den fazla yatırımcı sayısı, 2007’den bu yana 68.84 milyar liralık büyüme ve 2 milyar doları aşan portföy büyüklüğümüzle Türkiye’nin en büyük bağımsız portföy yönetim şirketiyiz.
Öngörü ve sezgi becerimizle potansiyelini keşfettiğimiz şirketleri yatırımcılarımızla buluşturuyoruz. Doğru finansal enstrümanlarla portföylerinizi borsa, döviz, faiz dalgalanmalarına karşı en iyi şekilde yönetiyoruz.
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