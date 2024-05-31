Türkiye Mutluluk Anketi: Türkiye'de İnsanların Yüzde 58,7'si Mutsuz

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelinde 3 bin 101 kişinin katılımıyla mutluluk araştırması yaptı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 58,7'si mutsuz olduğunu belirtti. 10 yıl sonraki halleri sorulduğunda ise yüzde 34,7'si karamsar olduğunu söyledi. Türkiye'nin geleceğine dair pek bir şeyin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 17,9 geçen yıla göre yüzde 7,7 arttığı görüldü. Dünyanın geleceğini kötü görenlerin oranı ise yüzde 86'ya yükseldi.