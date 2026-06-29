Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi'nde Bölge Şampiyonası Heyecanı Başlıyor
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Türkiye Tenis Federasyonu ile ana sponsoru Türkiye İş Bankası iş birliğiyle düzenlenen 2026 Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi'nde 12 ve 14 Yaş İl Birincilikleri tamamlanırken, Bölge Şampiyonalarında mücadele edecek takımlar da belli oldu.
15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 12 Yaş İl Birincilikleri, 22 ilde düzenlendi. Organizasyona 44 ilden 116 kulüpten toplam 834 sporcu katıldı. 387 kız ve 447 erkek sporcunun mücadele ettiği organizasyonda genç tenisçiler, takım formatında önemli bir rekabet deneyimi yaşarken başarılı olan kulüpler Bölge Şampiyonası'na yükselme hakkı elde etti.
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