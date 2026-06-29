Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi'nde Bölge Şampiyonası Heyecanı Başlıyor

12 Yaş kategorisinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Ankara, Nevşehir, Düzce, Samsun, Zonguldak, Ordu, Trabzon, Rize, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Şırnak ve Gaziantep illerinden kulüpler Bölge Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Öte yandan 14 Yaş Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi İl Birincilikleri de büyük bir katılımla tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen organizasyonda Ankara'dan İstanbul'a, Bursa'dan Erzincan'a kadar 18 ilde toplam 66 erkek ve 52 kız takımı mücadele etti. İl birinciliklerinde başarılı olan kulüpler, Bölge Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

14 Yaş kategorisinde ise İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Ankara, Nevşehir, Düzce, Samsun, Zonguldak, Ordu, Trabzon, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Van, Bitlis, Tunceli, Diyarbakır, Batman ve Hakkari illerinden kulüpler Bölge Şampiyonası'na yükselme başarısı gösterdi.

2026 Türkiye İş Bankası Gelişim Ligi Bölge Şampiyonaları kapsamında 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölge müsabakaları 6-10 Temmuz 2026, 7. ve 8. Bölge müsabakaları ise 13-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.