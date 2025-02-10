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Türkiye'de Futbolun Son Durumu: Amatör Ligde, Kırmızı Kart Gören Futbolcu Hakemi Bıçakladı

Türkiye'de Futbolun Son Durumu: Amatör Ligde, Kırmızı Kart Gören Futbolcu Hakemi Bıçakladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.02.2025 - 08:51

Kocaeli'de amatör ligde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilen öfkeli futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı. Sırtından bıçaklanan hakem hastaneye kaldırılırken öfkeli sporcu polis merkezine götürüldü.

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Kocaeli'de spor sahalarında görülmesi istenmeyen bir olay yaşandı. Hakemin kendisini oyundan atmasına öfkelenen genç futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı.

Kocaeli'de spor sahalarında görülmesi istenmeyen bir olay yaşandı. Hakemin kendisini oyundan atmasına öfkelenen genç futbolcu maçtan sonra hakeme bıçakla saldırdı.

Kocaeli U-17 Ligi'nde 8 takımın yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakada orta hakem Ersin Demiröz, yardımcı hakemler; Hakan Baş ve Muhammet Emin Açıkel görev aldı. Karşılaşma içinde Çayırova Gümüşspor oyuncusu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç ev sahibi takımın 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kocaeli U-17 Ligi'nde 8 takımın yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda oynanan müsabakada orta hakem Ersin Demiröz, yardımcı hakemler; Hakan Baş ve Muhammet Emin Açıkel görev aldı. Karşılaşma içinde Çayırova Gümüşspor oyuncusu kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç ev sahibi takımın 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maçın ardından sporcular, yöneticiler ve hakemler soyunma odasına yöneldi. Bu esnada sahadan atılan ancak tellerin ardından maçı takip eden tepkili futbolcu Ç., soyunma odalarının olduğu bölüme yöneldi ve bir anda hakemin üzerine atladı. Elindeki bıçağı birkaç kez sallayan ve hakemi sırtından yaralayan öfkeli futbolcuyu rakip takımın sporcu velileri engelledi.

Maçın ardından sporcular, yöneticiler ve hakemler soyunma odasına yöneldi. Bu esnada sahadan atılan ancak tellerin ardından maçı takip eden tepkili futbolcu Ç., soyunma odalarının olduğu bölüme yöneldi ve bir anda hakemin üzerine atladı. Elindeki bıçağı birkaç kez sallayan ve hakemi sırtından yaralayan öfkeli futbolcuyu rakip takımın sporcu velileri engelledi.

Olay esnasında gürültüyle durumu fark eden diğer oyuncular ve yöneticiler de duruma müdahale etti. Aldığı bıçak darbesinin hayati tehlikeye neden olmadığı, saldırıdan sıyrıkla kurtulduğu, aynı zamanda bekçi olduğu öğrenilen hakem Ersin Demiröz ise hastaneye kaldırıldı. Hakem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öfkeli sporcu ise polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Sporcunun antrenörü ve yöneticileri de ne olduğunu anlamadıklarını, şaşkınlık içinde olduklarını ifade edip üzüntülerini dile getirdi.

Olay esnasında gürültüyle durumu fark eden diğer oyuncular ve yöneticiler de duruma müdahale etti. Aldığı bıçak darbesinin hayati tehlikeye neden olmadığı, saldırıdan sıyrıkla kurtulduğu, aynı zamanda bekçi olduğu öğrenilen hakem Ersin Demiröz ise hastaneye kaldırıldı. Hakem, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öfkeli sporcu ise polis tarafından alınarak polis merkezine götürüldü. Sporcunun antrenörü ve yöneticileri de ne olduğunu anlamadıklarını, şaşkınlık içinde olduklarını ifade edip üzüntülerini dile getirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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