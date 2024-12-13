Türkiye’de En Çok Kredi Kartı Borcu Bulunan 11 Şehir
Türkiye’de En Çok Kredi Kartı Borcu Bulunan 11 Şehir
Türkiye’de kredi kartları hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak bazı şehirler, kredi kartı kullanımı konusunda çıtayı bir hayli yükseltmiş durumda! İşte o şehirler...
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1. İstanbul
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2. Ankara
3. İzmir
4. Bursa
5. Antalya
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6. Adana
7. Gaziantep
8. Konya
9. Kayseri
10. Diyarbakır
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11. Mersin
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