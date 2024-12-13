Türkiye’de En Çok Kredi Kartı Borcu Bulunan 11 Şehir

'Şehirlerin kraliçesi' unvanını borçlanmada da kimseye kaptırmıyor! Her köşesinde alışveriş merkezleri ve kafelerle dolup taşan İstanbul’da, kredi kartına yüklenmek adeta bir yaşam tarzı. Boğaz’da yudumlanan bir kahvenin bile “taksitli” olması, şehir halkının bu konuda ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor. İstanbul, sen bir başka alemsin!