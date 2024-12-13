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Türkiye’de En Çok Kredi Kartı Borcu Bulunan 11 Şehir

etiket Türkiye’de En Çok Kredi Kartı Borcu Bulunan 11 Şehir

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 14:01

Türkiye’de kredi kartları hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Ancak bazı şehirler, kredi kartı kullanımı konusunda çıtayı bir hayli yükseltmiş durumda! İşte o şehirler...

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1. İstanbul

1. İstanbul

'Şehirlerin kraliçesi' unvanını borçlanmada da kimseye kaptırmıyor! Her köşesinde alışveriş merkezleri ve kafelerle dolup taşan İstanbul’da, kredi kartına yüklenmek adeta bir yaşam tarzı. Boğaz’da yudumlanan bir kahvenin bile “taksitli” olması, şehir halkının bu konuda ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor. İstanbul, sen bir başka alemsin!

2. Ankara

2. Ankara

Başkent sakinleri kredi kartıyla adeta birer strateji uzmanı! Devlet dairelerinin yoğunluğundan mı bilinmez ama bu şehirdeki insanlar 'Nasılsa maaş gelir!' diyerek kartlarını konuşturuyor. Kış aylarında sıcacık alışveriş merkezlerinde geçirilen zaman, borçların artmasında etkili olabilir. Ama olsun, her borç tatlı bir umutla ödenir.

3. İzmir

3. İzmir

Güneş, deniz, kum ve... kredi kartı borcu! İzmir, rahat ve keyifli yaşam tarzıyla bilinse de alışveriş söz konusu olduğunda kredi kartlarını biraz fazla zorlayabiliyor. 'Aman borç borçtur, ödenir nasılsa!' diyen İzmirliler, güzel bir akşam yemeği için bile sınırları zorlamaktan çekinmiyor.

4. Bursa

4. Bursa

Osmanlı’nın izlerini taşıyan Bursa, bir yandan tarihe sahip çıkarken diğer yandan modern alışveriş tutkusuyla dikkat çekiyor. Özellikle tekstil ürünleri ve alışveriş merkezleri konusunda çok iddialı olan bu şehir, kredi kartı kullanımında da üst sıralarda yer almayı başarıyor. Borçlanırken bile “kalite” diyen Bursalılara selam olsun!

5. Antalya

5. Antalya

Turizmin başkenti Antalya’da kartlar, sadece tatilciler için değil, şehir halkı için de bolca kullanılıyor. “Biraz alışveriş, biraz da deniz manzarasında kahve keyfi” derken borçlar birikiyor. Neyse ki güneşli günler, her şeyi daha güzel gösteriyor; borçları bile!

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6. Adana

6. Adana

Adanalılar sıcakkanlı, cömert ve eğlenmeyi seven insanlar. Hal böyle olunca kredi kartı borçları da bir hayli yüksek. Adana kebabını bir oturuşta yerken kredi kartını da bir oturuşta tüketen bu şehir, sıralamada şaşırtmıyor. Borç varsa eğlence de var demek!

7. Gaziantep

7. Gaziantep

Antep’in mutfağı dillere destan ama lezzetli yemeklerin bir bedeli var. Fıstıklı baklavaya, yöresel baharatlara kredi kartı ile yapılan yatırımlar, şehrin kredi borcu sıralamasındaki yerini sağlama alıyor. Ama ne diyelim, lezzet için her şeye değer!

8. Konya

8. Konya

Konya halkı sakinliği ve mütevazılığı ile bilinir ama kredi kartı kullanımında hiç de mütevazı değiller. Alışverişlerde bol taksit seçeneğini seven bu şehir, özellikle düğün sezonunda kredi kartını sonuna kadar kullanıyor. 'Borç yiğidin kamçısıdır' anlayışı, Konya’da başka bir boyuta taşınmış.

9. Kayseri

9. Kayseri

Tasarruf ve ticaret denilince akla gelen Kayseri, kredi kartı borcu konusunda listede olmasıyla şaşırtıyor. Ancak işin sırrı şu: 'Uygun fiyatlı diye alınan şeyler,' birikince büyük borçlara dönüşebiliyor. Kayserililer, hesap-kitap yapmayı seviyor ama kredi kartı bu denklemi biraz zorluyor gibi.

10. Diyarbakır

10. Diyarbakır

Diyarbakır, kültürü ve sıcakkanlı insanlarıyla dikkat çekerken, kredi kartı kullanımıyla da zirveye oynuyor. Özellikle alışveriş tutkusu ve bol bol misafir ağırlama alışkanlıkları, kredi kartlarının sık sık kullanılmasına neden oluyor. 'Misafirin hatırı borca değer' diyen bu şehir, listede hakkıyla yer alıyor.

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11. Mersin

11. Mersin

Akdeniz’in incisi Mersin, hem limanları hem de kredi kartı kullanımıyla meşhur. Şehir halkı, modern yaşam tarzını benimsemiş ve kredi kartlarını da buna göre şekillendirmiş. Kısacası Mersin, borçlanmayı da bir sanata dönüştürüyor.

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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