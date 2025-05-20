Türk Yarışçılık Tarihine Damga Vuran Efsane: Grand Ekinoks'un "Triple Crown" Destanı
2001 yılında adını tarihe altın harflerle yazdıran Grand Ekinoks, Triple Crown’un üç ayağını da kazanarak Türk yarışçılığında gerçekleştirilmesi zor bir başarıya ulaştı. Yıllardır hiçbir safkanın başaramadığı bu zorlu serüveni tamamlayan Grand Ekinoks’un öyküsüne Yarıştayız kanalı ışık tuttu!
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Triple Crown bir diğer adıyla ''Üçlü Taç'' Türk yarışçılığının en büyük başarılarından birisi olarak görülüyor.
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Bugün hala Triple Crown zaferini tekrar eden bir tay çıkmadı.
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