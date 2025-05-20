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Türk Yarışçılık Tarihine Damga Vuran Efsane: Grand Ekinoks'un "Triple Crown" Destanı

Türk Yarışçılık Tarihine Damga Vuran Efsane: Grand Ekinoks'un "Triple Crown" Destanı

yaristayiz
yaristayiz - Onedio Üyesi
20.05.2025 - 11:40

2001 yılında adını tarihe altın harflerle yazdıran Grand Ekinoks, Triple Crown’un üç ayağını da kazanarak Türk yarışçılığında gerçekleştirilmesi zor bir başarıya ulaştı. Yıllardır hiçbir safkanın başaramadığı bu zorlu serüveni tamamlayan Grand Ekinoks’un öyküsüne Yarıştayız kanalı ışık tuttu!

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Triple Crown bir diğer adıyla ''Üçlü Taç'' Türk yarışçılığının en büyük başarılarından birisi olarak görülüyor.

Triple Crown bir diğer adıyla ''Üçlü Taç'' Türk yarışçılığının en büyük başarılarından birisi olarak görülüyor.

3 Yaşlı İngiliz tayları sırasıyla Tay Deneme, Gazi ve Ankara koşularında başarı göstermeleri durumunda Üçlü Taç'a sahip olmuş oluyor.

2001 yılında Triple Crown’un üç ayağını da kazanarak Türk yarışçılık tarihinde unutulmazlar arasına giren Grand Ekinoks, hâlâ hafızalardaki yerini koruyor. Erkek Tay Deneme, Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu’nu kazanarak “Üçlü Taç” serüvenini tamamlayan bu muhteşem safkan, bugüne kadar bu başarıyı yakalayabilen son isim oldu.

Grand Ekinoks’un satın alma sürecinden bahseden Yasin Kadri Ekinci, asıl almak istedikleri tayın yüklenirken düşmesinin ardından uzun mesafe yapabileceği için Grand Ekinoks’u almaya karar verdiğini belirterek, aslında şampiyonun bir tesadüf sonucu satın alındığını vurguladı.

Grand Ekinoks’un kambur olduğunun ileri sürülmesi hakkında ise ilk satın aldıklarında Grand Ekinoks’u görenler sırtını çevirdiğini belirtti. Ekinci, atı ilk satın aldıkları gün maceranın başladığını belirterek, ilk gün saat 21:00’e kadar ahıra sokamadıklarını söyledi.

Bugün hala Triple Crown zaferini tekrar eden bir tay çıkmadı.

Bugün hala Triple Crown zaferini tekrar eden bir tay çıkmadı.

Günümüz atlarına yapılan bakımlarla, geçmişte yapılan bakımları karşılaştıran Ekinci, Grand Ekinoks’un kendisinden kan bile almadığını, yalnızca yulafla beslendiğini aktardı. Günümüzde ise durum değişti pek çok at ilaç ve takviyeyle başarılı performanslar sergiliyor. 

Türkiye’de son olarak gerçekleştirilen Triple Crown’ın sahibi olarak bu serüven hakkında da açıklamalarda bulunan Ekinci, 2000’lilerin başı ile günümüz yarışçılığının farklarına değindi. O yıllarda hipodromlarda 7 ay yarışlar gerçekleştirilip, 5 ay atların dinlendirildiğini belirten Ekinci, yoğun yarış temposunu her atın kaldıramadığını söyledi. 

Türkiye’de gösterdiği üstün başarının ardından Dubai’ye götürülen Grand Ekinoks’un yurt dışı serüveni de anlatıldı. Kadri Ekinci, o zamanlar Türkiye’den Dubai’ye giden kargo uçağı olmadığı için, Londra’dan gelen kargo uçağının İstanbul’a indirildiği ve yaklaşık 65 bin dolar karşılığında Dubai’ye gidildiğini söyledi. Yurtiçinde olduğu gibi Yurtdışında da önemli isimlerle mücadele eden Grand Ekinoks büyük başarılar elde etti.

İkinci dubai serüveninde ise gitmeden önce İstanbul’da yaşanan ağır kış koşullarından dolayı Grand Ekinoks’un yeterince çalışamadığını, bu nedenle istenen performansın sağlanamadığını söyledi.

Grand Ekinoks ilk galibiyetini aldıktan sonra Fransız bir menajer satın almak için bana ulaştı ancak satın almaya paranız yetmez cevabı verdik. Keyifli günler, keyifli şeyler yaşatmıştı. Manevi değeri çok yüksekti. Satmayı hiç düşünmedik.

#işbirliği

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