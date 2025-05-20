Türk Yarışçılık Tarihine Damga Vuran Efsane: Grand Ekinoks'un "Triple Crown" Destanı

Günümüz atlarına yapılan bakımlarla, geçmişte yapılan bakımları karşılaştıran Ekinci, Grand Ekinoks’un kendisinden kan bile almadığını, yalnızca yulafla beslendiğini aktardı. Günümüzde ise durum değişti pek çok at ilaç ve takviyeyle başarılı performanslar sergiliyor.

Türkiye’de son olarak gerçekleştirilen Triple Crown’ın sahibi olarak bu serüven hakkında da açıklamalarda bulunan Ekinci, 2000’lilerin başı ile günümüz yarışçılığının farklarına değindi. O yıllarda hipodromlarda 7 ay yarışlar gerçekleştirilip, 5 ay atların dinlendirildiğini belirten Ekinci, yoğun yarış temposunu her atın kaldıramadığını söyledi.

Türkiye’de gösterdiği üstün başarının ardından Dubai’ye götürülen Grand Ekinoks’un yurt dışı serüveni de anlatıldı. Kadri Ekinci, o zamanlar Türkiye’den Dubai’ye giden kargo uçağı olmadığı için, Londra’dan gelen kargo uçağının İstanbul’a indirildiği ve yaklaşık 65 bin dolar karşılığında Dubai’ye gidildiğini söyledi. Yurtiçinde olduğu gibi Yurtdışında da önemli isimlerle mücadele eden Grand Ekinoks büyük başarılar elde etti.

İkinci dubai serüveninde ise gitmeden önce İstanbul’da yaşanan ağır kış koşullarından dolayı Grand Ekinoks’un yeterince çalışamadığını, bu nedenle istenen performansın sağlanamadığını söyledi.

Grand Ekinoks ilk galibiyetini aldıktan sonra Fransız bir menajer satın almak için bana ulaştı ancak satın almaya paranız yetmez cevabı verdik. Keyifli günler, keyifli şeyler yaşatmıştı. Manevi değeri çok yüksekti. Satmayı hiç düşünmedik.

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