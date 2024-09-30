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Türk Ünlülerin Yaşlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Türk Ünlülerin Yaşlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
30.09.2024 - 16:35

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerin yaşlarını biliyor musunuz? Kimi göründüğünden genç görünürken, kimi de şaşırtıcı yaşlarda karşımıza çıkıyor. Bakalım siz en popüler oyuncular ve şarkıcıların yaşlarını tahmin edebilecek misiniz...

Hazırsanız başlıyoruzzz!

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1. Hadise

1. Hadise

2. Sıla Türkoğlu

3. Afra Saraçoğlu

4. Eda Ece

4. Eda Ece

5. Demet Evgar

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6. Hande Erçel

6. Hande Erçel

7. Özcan Deniz

7. Özcan Deniz

8. Hande Yener

8. Hande Yener

9. Kıvanç Tatlıtuğ

9. Kıvanç Tatlıtuğ

10. Demet Özdemir

10. Demet Özdemir
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11. Mert Ramazan Demir

12. Evrim Alasya

12. Evrim Alasya

13. Gülşen

13. Gülşen

14. Ajda Pekkan

14. Ajda Pekkan

15. Buğra Gürsoy

15. Buğra Gürsoy
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16. Sezen Aksu

16. Sezen Aksu

17. Özge Özpirinçci

17. Özge Özpirinçci

18. Özge Özacar

18. Özge Özacar

19. Acun Ilıcalı

19. Acun Ilıcalı

20. Mert Yazıcıoğlu

20. Mert Yazıcıoğlu
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21. Serenay Sarıkaya

21. Serenay Sarıkaya

22. İbrahim Tatlıses

22. İbrahim Tatlıses

23. Kenan İmirzalıoğlu

23. Kenan İmirzalıoğlu

24. Çağla Şikel

24. Çağla Şikel

25. Müjde Uzman

25. Müjde Uzman
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26. Özgü Namal

26. Özgü Namal

27. Meltem Cumbul

27. Meltem Cumbul

28. Aras Bulut İynemli

28. Aras Bulut İynemli

29. İrem Helvacıoğlu

29. İrem Helvacıoğlu

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