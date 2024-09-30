Türk Ünlülerin Yaşlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Türk Ünlülerin Yaşlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?
Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerin yaşlarını biliyor musunuz? Kimi göründüğünden genç görünürken, kimi de şaşırtıcı yaşlarda karşımıza çıkıyor. Bakalım siz en popüler oyuncular ve şarkıcıların yaşlarını tahmin edebilecek misiniz...
Hazırsanız başlıyoruzzz!
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1. Hadise
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2. Sıla Türkoğlu
3. Afra Saraçoğlu
4. Eda Ece
5. Demet Evgar
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6. Hande Erçel
7. Özcan Deniz
8. Hande Yener
9. Kıvanç Tatlıtuğ
10. Demet Özdemir
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11. Mert Ramazan Demir
12. Evrim Alasya
13. Gülşen
14. Ajda Pekkan
15. Buğra Gürsoy
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16. Sezen Aksu
17. Özge Özpirinçci
18. Özge Özacar
19. Acun Ilıcalı
20. Mert Yazıcıoğlu
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21. Serenay Sarıkaya
22. İbrahim Tatlıses
23. Kenan İmirzalıoğlu
24. Çağla Şikel
25. Müjde Uzman
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26. Özgü Namal
27. Meltem Cumbul
28. Aras Bulut İynemli
29. İrem Helvacıoğlu
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