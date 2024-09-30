Türk Ünlülerin Yaşlarını Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Magazin dünyasının en çok konuşulan ünlülerin yaşlarını biliyor musunuz? Kimi göründüğünden genç görünürken, kimi de şaşırtıcı yaşlarda karşımıza çıkıyor. Bakalım siz en popüler oyuncular ve şarkıcıların yaşlarını tahmin edebilecek misiniz...

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