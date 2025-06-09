Türk Sinemasının Hayatımıza Kattığı 11 Efsane Şarkı
Türk sinemasının gücünü artıran, filmlerin ruhuna ruh katan o unutulmaz Türkçe şarkılar, kimi zaman bir aşkı, kimi zaman kimi zaman da tüm bir kuşağın hayal kırıklığını anlatır. İşte iz bırakan, bizi alıp o film evrenine götüren o efsane şarkılar!
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1. Ayla Dikmen - Anlamazdın
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2. Beklenen Şarkı - Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım
3. Mavi Boncuk - Emel Sayın
4. Ah Nerede - Füsun Önal
5. Her Şey Çok Güzel Olacak - Mazhar Alanson - Benim Hala Umudum Var
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6. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - Ali Rıza Gündoğdu - Zühtü
7. İncir Reçeli - Halil Sezai - İsyan
8. GORA - Sagopa Kajmer - Al Birde Burdan Yak
9. Aşk Tesadüfleri Sever - Müslüm Gürses
10. Neredesin Firuze - Haluk Bilginer & Özcan Deniz - Ya Evde Yoksan
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11. Kahpe Bizans - Mehmet Ali Erbil - İmparator
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