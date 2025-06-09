Türk Sinemasının Hayatımıza Kattığı 11 Efsane Şarkı

Türk sinemasının gücünü artıran, filmlerin ruhuna ruh katan o unutulmaz Türkçe şarkılar, kimi zaman bir aşkı, kimi zaman kimi zaman da tüm bir kuşağın hayal kırıklığını anlatır. İşte iz bırakan, bizi alıp o film evrenine götüren o efsane şarkılar!