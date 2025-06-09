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Türk Sinemasının Hayatımıza Kattığı 11 Efsane Şarkı

etiket Türk Sinemasının Hayatımıza Kattığı 11 Efsane Şarkı

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
09.06.2025 - 20:03

Türk sinemasının gücünü artıran, filmlerin ruhuna ruh katan o unutulmaz Türkçe şarkılar, kimi zaman bir aşkı, kimi zaman  kimi zaman da tüm bir kuşağın hayal kırıklığını anlatır. İşte iz bırakan, bizi alıp o film evrenine götüren o efsane şarkılar!

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1. Ayla Dikmen - Anlamazdın

2. Beklenen Şarkı - Zeki Müren - Gitme Sana Muhtacım

3. Mavi Boncuk - Emel Sayın

4. Ah Nerede - Füsun Önal

5. Her Şey Çok Güzel Olacak - Mazhar Alanson - Benim Hala Umudum Var

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6. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - Ali Rıza Gündoğdu - Zühtü

7. İncir Reçeli - Halil Sezai - İsyan

8. GORA - Sagopa Kajmer - Al Birde Burdan Yak

9. Aşk Tesadüfleri Sever - Müslüm Gürses

10. Neredesin Firuze - Haluk Bilginer & Özcan Deniz - Ya Evde Yoksan

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11. Kahpe Bizans - Mehmet Ali Erbil - İmparator

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Lisa Campton
Lisa Campton
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