Türk Kadın Girişimcilerden Göç Edenler İçin İlham Verici Uygulama: Newbee

Bu yenilikçi uygulama, göç edenlerin bürokrasi, sosyalleşme ve dil bariyeri gibi en temel sorunlarına tek bir platformda çözüm sunmayı hedefliyor. Almanya'da yaşayan göçmenler için vazgeçilmez bir rehber olmaya aday olan Newbee, çok daha büyük hedeflerle yola çıkmış durumda! Uygulama, gelecekte anavatanından uzakta yaşayan tam 272 milyon göçmene destek olmayı amaçlıyor.