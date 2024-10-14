Türk Kadın Girişimcilerden Göç Edenler İçin İlham Verici Uygulama: Newbee
Türk Kadın Girişimcilerden Göç Edenler İçin İlham Verici Uygulama: Newbee
Son yıllarda özellikle Almanya’ya artan beyin göçü, Türkiye’den pek çok yetenekli ve başarılı iş insanını Avrupa’ya taşıyor. Her ne kadar bu durum bizleri hüzünlendirse de, yurt dışından gelen başarı hikayeleriyle göğsümüz kabarıyor.
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İşte o hikayelerden biri, Frankfurt'ta yaşayan iki Türk kadın girişimci Hande Turan ve Özge Cepheli'nin ilham dolu projesi: Newbee.
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Hande ve Özge, Almanya’ya taşındıklarında karşılaştıkları zorluklardan ilham alarak Newbee uygulamasını hayata geçirdi.
Kurucu ekibe, topluluk yönetimi ve içerik moderasyonu konularında deneyimli olan Çağlar Biber’in katılmasıyla birlikte Newbee, büyüme yolunda önemli bir adım daha attı.
Şu anda ise Almanya’nın prestijli startup yarışmalarından Hessen Ideation Competition’da finale doğru ilerliyor.
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