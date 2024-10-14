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Türk Kadın Girişimcilerden Göç Edenler İçin İlham Verici Uygulama: Newbee

Türk Kadın Girişimcilerden Göç Edenler İçin İlham Verici Uygulama: Newbee

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
14.10.2024 - 17:58

Son yıllarda özellikle Almanya’ya artan beyin göçü, Türkiye’den pek çok yetenekli ve başarılı iş insanını Avrupa’ya taşıyor. Her ne kadar bu durum bizleri hüzünlendirse de, yurt dışından gelen başarı hikayeleriyle göğsümüz kabarıyor.

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İşte o hikayelerden biri, Frankfurt'ta yaşayan iki Türk kadın girişimci Hande Turan ve Özge Cepheli'nin ilham dolu projesi: Newbee.

İşte o hikayelerden biri, Frankfurt'ta yaşayan iki Türk kadın girişimci Hande Turan ve Özge Cepheli'nin ilham dolu projesi: Newbee.

Hande ve Özge, Almanya’ya taşındıklarında karşılaştıkları zorluklardan ilham alarak Newbee uygulamasını hayata geçirdi.

Hande ve Özge, Almanya’ya taşındıklarında karşılaştıkları zorluklardan ilham alarak Newbee uygulamasını hayata geçirdi.

Bu yenilikçi uygulama, göç edenlerin bürokrasi, sosyalleşme ve dil bariyeri gibi en temel sorunlarına tek bir platformda çözüm sunmayı hedefliyor. Almanya'da yaşayan göçmenler için vazgeçilmez bir rehber olmaya aday olan Newbee, çok daha büyük hedeflerle yola çıkmış durumda! Uygulama, gelecekte anavatanından uzakta yaşayan tam 272 milyon göçmene destek olmayı amaçlıyor.

Kurucu ekibe, topluluk yönetimi ve içerik moderasyonu konularında deneyimli olan Çağlar Biber’in katılmasıyla birlikte Newbee, büyüme yolunda önemli bir adım daha attı.

Kurucu ekibe, topluluk yönetimi ve içerik moderasyonu konularında deneyimli olan Çağlar Biber’in katılmasıyla birlikte Newbee, büyüme yolunda önemli bir adım daha attı.

Henüz yolun başında olan Newbee, Frankfurt School Accelerator programında düzenlenen pitching yarışmasını kazanarak 20,000 Euro ödül aldı.

Şu anda ise Almanya’nın prestijli startup yarışmalarından Hessen Ideation Competition’da finale doğru ilerliyor.

Şu anda ise Almanya’nın prestijli startup yarışmalarından Hessen Ideation Competition’da finale doğru ilerliyor.

lk aşaması halk oylaması olan bu yarışmada, aşağıdaki linkten oy vererek Newbee’ye destek olabilirsiniz: https://www.newbeeapp.com/vote-hessen

Yurt dışına göç etmeyi düşünen herkesin mutlaka indirmesi gereken Newbee, şu anda Almanya’da aktif olsa da, gelecekte pek çok ülkede göçmenlerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Aşağıdaki linklerden uygulamayı hemen indirebilirsiniz!

Aralarında, kalbi hala Onedio‘da atan dostumuz Hande'nin de bulunduğu bu harika ekibe yolculuklarında başarılar diliyoruz! 😊Newbee’den güzel haberler bekliyoruz...

Dipnot: Newbee’ye destek olmak için linke tıklayarak aşağıda gördüğünüz bölüme mail adresinizi girerek oy kullanabiliyorsunuz:

https://www.newbeeapp.com/vote-hessen

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