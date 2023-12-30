Türk Boksör Cem Kılıç Hayatını Kaybetti: Kariyerini ABD’de de Sürdürüyordu

Fight Club’ta yer alan habere göre; Errol Spence, Jermell Charlo gibi boksörlerln yaptığı antrenman maçlarıyla kendini geliştiren ve profesyonel boksta 17 galibiyet tek yenilgisi bulunan Türk boksör Cem Kılıç, son karşılaşmasını 4 Ağustos 2022’de yapmış ve Marco Delgado’yu puanla yenmişti.