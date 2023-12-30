Türk Boksör Cem Kılıç Hayatını Kaybetti: Kariyerini ABD’de de Sürdürüyordu
Türk Boksör Cem Kılıç Hayatını Kaybetti: Kariyerini ABD’de de Sürdürüyordu
ABD’nin Los Angeles kentinde yaşayan Türk boksör Cem Kılınç evinde ölü olarak bulundu. Eski Milli boksörün ölüm nedeninin ne olduğunu açıklanmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
29 yaşındaki eski Milli boksör Cem Kılıç, tatil sezonunda yaşadığı ABD’deki evinde ölü olarak bulundu.
Fight Club’ta yer alan habere göre; Errol Spence, Jermell Charlo gibi boksörlerln yaptığı antrenman maçlarıyla kendini geliştiren ve profesyonel boksta 17 galibiyet tek yenilgisi bulunan Türk boksör Cem Kılıç, son karşılaşmasını 4 Ağustos 2022’de yapmış ve Marco Delgado’yu puanla yenmişti.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Eski milli boksörlerimizden birinin ölüm haberini aldık. Yasta olan yakınlarına sabır diliyoruz. Huzur içinde yatsın" dedi.
Türk boksörün ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda