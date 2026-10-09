article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tüketim Alışkanlıklarına Göre Dünyanın Ömründen Ne Kadar Yedin?

Tüketim Alışkanlıklarına Göre Dünyanın Ömründen Ne Kadar Yedin?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
09.10.2026 - 23:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünyamıza bir bakalım! Milyonlarca yıldır dengeli bir ekosistem içinde yaşamını sürdürmüş. Fakat son iki yüzyılda insanların kontrolsüz tüketimi nedeniyle gezegenin kaynakları tükenme noktasına geldi... 

Tüketimin arkasında yer alan fosil yakıtlı termik santrallerin doğayı nasıl etkilediğini görmek ister misiniz? Temiz enerjinin sunduğu ekonomik avantajları heba etmemek için bu testi yapın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk olarak! Yeni bir teknolojik cihaz alma sıklığınızı söyler misiniz?

2. Kıyafet alışverişi anlayışınız nasıldır?

3. Şimdi, biraz beslenme düzeninizden bahsedin.

4. Evinizi ısıtma/soğutma yönteminiz nedir?

5. Peki, bir ürün alırken paketlemesine dikkat eder misiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ulaşımda hangisini tercih edersiniz?

7. Son olarak! Dijital tüketim alışkanlıklarınıza bir bakalım.

24-28 puan: Gezegen koruyucusu!

24-28 puan: Gezegen koruyucusu!

Harikasınız! Tüketim alışkanlıklarınıza baktığımızda tam anlamıyla doğayla iç içe olduğunuzu görüyoruz. Tüketim çılgınlığının tavan yaptığı bu zaman diliminde sınırlı kaynakları korumak için çaba harcıyorsunuz. 

Gereksiz tüketim yapmayarak Dünyanın ömrünü uzatmayı hedefliyor gibisiniz. Tüketilen her nesnenin ya da dijital verinin arkasında kömür ve doğal gaz yakan termik santrallerin olduğunu biliyorsunuz... Bunların elektriği temiz enerji kaynaklarına kıyasla 1.4 ila 2 kat daha pahalı ürettiğinin de farkındasınız. 

Bu bilinçli duruş sayesinde biyolojik çeşitlilik kendisini koruyabilir!

18-23 puan: Duyarlı bir tüketici!

18-23 puan: Duyarlı bir tüketici!

Sorumluluk sahibi ve çevre bilinci oldukça gelişmiş biri gibi duruyorsunuz! Günlük hayatınızda ihtiyacınız kadarını tüketmeye dikkat ediyorsunuz. Bu yüzden Dünyanın ömründen çok küçük bir pay aldığınızı söyleyebiliriz. 

Fakat farkında olmadan arka plandaki devasa enerji santrallerini çalıştırıyor olabilirsiniz. Bunun için her alışveriş öncesi gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını kendinize sorun. Ambalajlı ürünlerden ve gereksiz dijital veri kullanımından uzak durabilirsiniz. Bu minik adımlar sizi bir üst seviyeye çıkaracaktır! 

Gezegene olan duyarlılığınız gerçekten çok güzel... Minik değişikliklerle Gezegen Koruyucusu haline gelebilirsiniz!

12-17 puan: Konfor odaklı bir tüketici!

12-17 puan: Konfor odaklı bir tüketici!

Tüketim alışkanlıklarınız kişisel konforunuza çok fazla önem verdiğinizi gösteriyor. Farkında olmadan yapılan tercihler Dünyanın ömründen büyük ölçüde yiyor olabilir... Sürekli yeni ürünler alarak, moda akımlarını takip ederek ve enerjiyi sınırsız bir şekilde kullanarak ekolojik dengeyi bozabilirsiniz. 

Hem kirli hem de pahalı yöntemlerle üretilen enerjiyi tüketmek küresel ısınmayı hızlandırabilir. Bu durum petrokimya ve termik santral bağımlılığını besleyen en büyük etkendir. Bu da doğanın kendini yenileme hızını düşürür. 

Ama gidişatı değiştirebilirsiniz! Satın alma kararlarınızı gözden geçirerek ve tasarrufa yönelerek gezegene verdiğiniz zararı azaltabilirsiniz!

7-11 puan: Tüketim çılgını!

7-11 puan: Tüketim çılgını!

Şu anki yaşam tarzınız maalesef gezegenimiz için bir yıkım tehdidi... Sınırsız bir şekilde satın alıyor, kullanıp atıyor olabilirsiniz. Her yeni aldığınız cihaz ya da takip ettiğiniz moda kirli sanayi çarklarını besliyor. 

Hem fosil yakıtlara hem de petrokimya endüstrisine olan bağımlılığınız temiz bir geleceğin önüne geçilmesine neden olabilir. Bu yaşam tarzını benimsemeye devam edilirse doğanın sunabildiği kaynaklar insanlara yetmemeye başlar. Gezegendeki kaynakların sonsuz olmadığını bilmek gerekiyor... 

Tüketim çılgınlığına dur diyerek plastik kullanımını azaltmak ve enerji tasarrufuna başlamak gibi adımlar atabilirsiniz. Doğa olmadan insanlığın da olmayacağını unutmayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın