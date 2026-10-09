Tüketim Alışkanlıklarına Göre Dünyanın Ömründen Ne Kadar Yedin?
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Dünyamıza bir bakalım! Milyonlarca yıldır dengeli bir ekosistem içinde yaşamını sürdürmüş. Fakat son iki yüzyılda insanların kontrolsüz tüketimi nedeniyle gezegenin kaynakları tükenme noktasına geldi...
Tüketimin arkasında yer alan fosil yakıtlı termik santrallerin doğayı nasıl etkilediğini görmek ister misiniz? Temiz enerjinin sunduğu ekonomik avantajları heba etmemek için bu testi yapın!
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1. İlk olarak! Yeni bir teknolojik cihaz alma sıklığınızı söyler misiniz?
2. Kıyafet alışverişi anlayışınız nasıldır?
3. Şimdi, biraz beslenme düzeninizden bahsedin.
4. Evinizi ısıtma/soğutma yönteminiz nedir?
5. Peki, bir ürün alırken paketlemesine dikkat eder misiniz?
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6. Ulaşımda hangisini tercih edersiniz?
7. Son olarak! Dijital tüketim alışkanlıklarınıza bir bakalım.
24-28 puan: Gezegen koruyucusu!
18-23 puan: Duyarlı bir tüketici!
12-17 puan: Konfor odaklı bir tüketici!
7-11 puan: Tüketim çılgını!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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