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TSK, İnsan Kaçakçılığına Adı Karışan General Bilal Çokay İçin Kararını Verdi: "Rütbesi Geri Alındı"

TSK, İnsan Kaçakçılığına Adı Karışan General Bilal Çokay İçin Kararını Verdi: "Rütbesi Geri Alındı"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 12:23 Son Güncelleme: 10.10.2024 - 12:35

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırında 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' olayına karışan Tuğgeneral Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası vererek rütbesini geri aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili açıklama yaptı.

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 👇

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 👇

 'Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. 

Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır.' 

Öte yandan İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına da yanıt verildi.

Öte yandan İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına da yanıt verildi.

"Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok" denilen açıklama şöyle devam etti: 👇

"Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok" denilen açıklama şöyle devam etti: 👇

'Bizim Suriye'de icra ettiğimiz operasyonların iki amacı var, birincisi terörü kaynağında yok etme, ikincisi ülkemize yönelebilecek göç dalgasını yerinde engelleme. 

Bu kapsamda biz bunları ülke sınırımıza gelmeden, kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeye yönelik tedbirlerimizi aldık.'

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