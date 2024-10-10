TSK, İnsan Kaçakçılığına Adı Karışan General Bilal Çokay İçin Kararını Verdi: "Rütbesi Geri Alındı"

'Bizim Suriye'de icra ettiğimiz operasyonların iki amacı var, birincisi terörü kaynağında yok etme, ikincisi ülkemize yönelebilecek göç dalgasını yerinde engelleme.

Bu kapsamda biz bunları ülke sınırımıza gelmeden, kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeye yönelik tedbirlerimizi aldık.'