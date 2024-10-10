TSK, İnsan Kaçakçılığına Adı Karışan General Bilal Çokay İçin Kararını Verdi: "Rütbesi Geri Alındı"
TSK, İnsan Kaçakçılığına Adı Karışan General Bilal Çokay İçin Kararını Verdi: "Rütbesi Geri Alındı"
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye sınırında 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' olayına karışan Tuğgeneral Bilal Çokay’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası vererek rütbesini geri aldı.
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili açıklama yaptı.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 👇
Öte yandan İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına da yanıt verildi.
"Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok" denilen açıklama şöyle devam etti: 👇
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