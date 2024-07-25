Trabzonspor İlk Maçta Avantajı Kaptı: Ruzomberok 0-2 Trabzonspor
Trabzonspor İlk Maçta Avantajı Kaptı: Ruzomberok 0-2 Trabzonspor
Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olan Trabzonspor sahadan 2-0’lık skorla ayrılarak ilk maçta avantajı kaptı.
Trabzonspor’un 2-0 kazandığı maçın detayları 👇
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Trabzonspor Avrupa defterini açtı. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı.
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Slovakya deplasmanında rakibine üstünlük kuran Trabzonspor sahadan 2-0’lık skorla ayrıldı.
Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 39. Dakikada Trezeguet ile 90+1'de Cihan Çanak Kaydetti.
Rövanş 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Bordo mavililer, turu geçmesi halinde 3. Elemede Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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