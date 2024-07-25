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Trabzonspor İlk Maçta Avantajı Kaptı: Ruzomberok 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor İlk Maçta Avantajı Kaptı: Ruzomberok 0-2 Trabzonspor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.07.2024 - 21:31

Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olan Trabzonspor sahadan 2-0’lık skorla ayrılarak ilk maçta avantajı kaptı. 

Trabzonspor’un 2-0 kazandığı maçın detayları 👇

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Trabzonspor Avrupa defterini açtı. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı.

Trabzonspor Avrupa defterini açtı. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşılaştı.

Slovakya deplasmanında rakibine üstünlük kuran Trabzonspor sahadan 2-0’lık skorla ayrıldı.

Slovakya deplasmanında rakibine üstünlük kuran Trabzonspor sahadan 2-0’lık skorla ayrıldı.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 39. Dakikada Trezeguet ile 90+1'de Cihan Çanak Kaydetti.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 39. Dakikada Trezeguet ile 90+1'de Cihan Çanak Kaydetti.

Rövanş 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Bordo mavililer, turu geçmesi halinde 3. Elemede Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Rövanş 1 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Bordo mavililer, turu geçmesi halinde 3. Elemede Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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