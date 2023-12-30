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Trabzon'da Sokak Direğine 'Evlilik İlanı' Asıldı: "Gladyo ve Cemaatlerle İlişiği Olmayan"

Trabzon'da Sokak Direğine 'Evlilik İlanı' Asıldı: "Gladyo ve Cemaatlerle İlişiği Olmayan"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 13:44

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe 'Evlilik İlanı' yapıştırıldı. Kriterleri gören vatandaşlar ise şaşırdı.

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Trabzon'da evlenmek isteyen bir vatandaş eş adayı bulmak için görenleri şaşırtan bir yola başvurdu.

Trabzon'da evlenmek isteyen bir vatandaş eş adayı bulmak için görenleri şaşırtan bir yola başvurdu.

Evlilik programlarının da televizyon ekranlarından kaldırılmasıyla farklı yollar deneyen vatandaşlara bir yenisi eklenmiş oldu.

Evlilik programlarının da televizyon ekranlarından kaldırılmasıyla farklı yollar deneyen vatandaşlara bir yenisi eklenmiş oldu.

Evlenmek istediği kişinin kriterlerini bir kağıda yazarak sokakta bulunan direklere bu kağıdı astı.

Evlenmek istediği kişinin kriterlerini bir kağıda yazarak sokakta bulunan direklere bu kağıdı astı.

Sokak direğine asılan 'Evlilik İlanı' 👇

Sokak direğine asılan 'Evlilik İlanı' 👇

"Evlilik İlanı"na Gladyo ve cemaatlerle ilişiği olmayan kriteri ise görenleri güldürdü.

"Evlilik İlanı"na Gladyo ve cemaatlerle ilişiği olmayan kriteri ise görenleri güldürdü.
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İlanın kalanında ise "Dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arıyorum'" yazıyor.

İlanın kalanında ise "Dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arıyorum'" yazıyor.

Sosyal medyada 'Evlilik İlanı'na gelen bazı yorumlar👇

Sosyal medyada 'Evlilik İlanı'na gelen bazı yorumlar👇
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