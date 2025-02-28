Toz Alerjisi Olanların Temizlikte Ekstra Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey
Toz Alerjisi Olanların Temizlikte Ekstra Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey
Eğer toz alerjisiyle mücadele ediyorsan temizlik senin için bir savaş alanına dönüşüyor olabilir. 'Bir silerim, iki hapşırırım' modunda yaşamaktan sıkıldıysan bu liste tam sana göre. İşte temizlik yaparken ekstra dikkat etmen gereken 10 şey!
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1. Önce süpürüp sonra silmek mi? İkisini de aynı anda halledelim.
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2. Toz alerjin varsa kuru bez kullanmak yasak!
3. Halılar ve kilimler gizli düşmanın olabilir.
4. Perdeleri unutmamak lazım.
5. Tozlarla beraber uyumamak için nevresim değişikliği şart.
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6. Çamaşırları içeride kurutmak alerjinizi tetikleyebilir.
7. Peluş oyuncakları severiz ama onlar da tozu sever.
8. Mobilyalarına da bir nefes aldırmayı unutma.
9. Evinizi havalandırın ama tozu dışarıda bırakın.
10. Temizlik bitti ama sen hala toz içindesin!
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