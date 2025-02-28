Toz Alerjisi Olanların Temizlikte Ekstra Dikkat Etmesi Gereken 10 Şey

Yatak takımlarımız aslında tahmin ettiğimizden daha fazla tozları biriktirir, bu yüzden düzenli yıkanmaları oldukça önemlidir. Temiz bir yatak takımı sadece alerjiniz için değil aynı zamanda rahat bir uyku için de çok etkili olabilir. Her hafta ya da en geç iki haftada bir yıkamak mikropları ve bakterileri ortadan kaldırmak için yeterli olur. Ayrıca, taze kokan çarşaflar ve nevresimler uyku kalitenizi artırabilir ve gün boyu enerji dolu hissetmenize yardımcı olabilir.