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Tost ve Yumurta Dışına Çıkmak İsteyenlere: Sabahları Pratik Bir Şekilde Hazırlayabileceğiniz 10 Tarif

etiket Tost ve Yumurta Dışına Çıkmak İsteyenlere: Sabahları Pratik Bir Şekilde Hazırlayabileceğiniz 10 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 20:31

Sabahları kahvaltı yaparken hep aynı şeyleri tüketmekten sıkıldın mı? Tost, yumurta, klasik kahvaltı tabakları... Evet, bunlar güzel ama neden biraz daha pratik, farklı ve lezzetli alternatifler denemiyoruz? Hem de yağsız, minimum uğraşla, maksimum lezzetle! İşte tam bu noktada Phillips Çift Hazneli Airfryer devreye giriyor ve kahvaltıyı bambaşka bir seviyeye taşıyor!

Bu tarifler sayesinde sabahları hızlıca enfes kahvaltılar hazırlayabilir, zamandan tasarruf edebilir ve Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesini kullanarak iki farklı yemeği aynı anda pişirebilirsin. 🚀

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1. Avokado & Yumurta Dolgulu Ekmek Çanakları

1. Avokado & Yumurta Dolgulu Ekmek Çanakları

Kahvaltıda yumurtadan vazgeçemeyenler için yeni nesil bir yumurtalı tarif geliyor! Ekmek, yumurta ve avokado üçlüsü hem sağlıklı hem de inanılmaz lezzetli. En güzel tarafı? Phillips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda hem yumurtalı ekmekleri hem de fırınlanmış sebzeleri hazırlayabiliyoruz!

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 1 adet avokado

  • 2 adet yumurta

  • Tuz, karabiber, kırmızı biber

  • Yanına eklemek için: Domates, biber, az yağlı peynir

Yapılışı:

  • Öncelikle ekmeklerin iç kısmını hafifçe oyun ve ortasına ezilmiş avokadoyu sürün. 

  • Sonrasında yumurtayı tam ortaya kırın ve baharatlarla lezzetlendirin. İşin en güzel kısmı burası! 

  • Ekmekleri Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin ve 180°C’de 10 dakika kadar pişirin. 

  • Aynı anda küçük hazneye domates ve biberleri koyarak 200°C’de 6 dakika boyunca fırınlayın. 

  • Böylece aynı anda iki iş yaparak kahvaltınızı tamamlamış oluyorsunuz!

Sonuç? Dışı çıtır, içi kremamsı bir yumurta bombası! Üzerine biraz peynir serpiştirin ve afiyetle yiyin! 🥰

2. Çikolatalı Muzlu Lava Pancake

2. Çikolatalı Muzlu Lava Pancake

Sabahları tatlı krizine girenler buraya! 😋 İşte şekersiz ama aşırı tatmin edici bir kahvaltı tarifi! Bu pancake’lerin içinde beyaz un ve rafine şeker yok, ama lezzet tavan! Ayrıca, Phillips Çift Hazneli Airfryer’da piştiği için ocakta beklemek ve çevirmek gibi dertler yok.

Malzemeler:

  • 1 adet olgun muz

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı yulaf unu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 2 parça bitter çikolata

  • Üzerine eklemek için: Ceviz, fındık veya badem

Yapılışı:

  • Muzu güzelce ezin ve içine yumurta, yulaf unu, kabartma tozu ve bal ekleyerek karıştırın. 

  • Karışımdan küçük pancake’ler yapın ve ortasına bir parça bitter çikolata koyarak kapatın. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesinde 180°C’de 6-7 dakika pişirin. Küçük haznede ise ceviz veya fındık kavurarak çıtır bir dokunuş ekleyebilirsiniz!

Bu tarifin en güzel yanı? İçi akışkan çikolata dolgulu, dışı yumuşacık bir pancake olması! Yanında bir fincan kahveyle tam bir kahvaltı keyfi yaşayın! ☕

3. Peynirli Patates Gözlemeleri

3. Peynirli Patates Gözlemeleri

Gözleme sevenler ama sabah sabah tavayla uğraşmak istemeyenler için Phillips Çift Hazneli Airfryer’da gözleme yapımı! Patatesin ve peynirin o mükemmel uyumuyla dışı çıtır, içi yumuşak bir kahvaltı hazırlıyoruz. Üstelik yağ sıçratmadan, mutfağı kirletmeden!

Malzemeler:

  • 1 adet patates

  • 1 dilim beyaz peynir veya kaşar

  • 1 dal maydanoz

  • 2 adet lavaş

  • Bir çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Patatesi rendeleyin ve içine peyniri, doğranmış maydanozu ekleyin.

  • Hazırladığınız harcı lavaşın içine koyup ikiye katlayın. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın her iki haznesine gözlemeleri koyun ve 200°C’de 8 dakika boyunca pişirin. İşte bu kadar!

Sonuç? Dışı mükemmel çıtır, içi nefis eriyen peynirli bir kahvaltılık! Yanına bir bardak çay ve biraz yoğurt ekleyerek afiyetle yiyebilirsiniz!

4. Ballı Tarçınlı Elma Dilimleri

4. Ballı Tarçınlı Elma Dilimleri

Bazen kahvaltıda tatlı ama hafif bir şeyler yemek istiyoruz değil mi? İşte hem sağlıklı hem de aşırı lezzetli bir seçenek! Tarçın ve balın muhteşem uyumuyla Phillips Çift Hazneli Airfryer’da pişen bu elma dilimleri tam kahvaltılık bir keyif sunuyor.

Malzemeler:

  • 1 adet elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı yulaf

Yapılışı:

  • Elmaları dilimleyin ve üzerlerine tarçın ile yulaf serpiştirin. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesinde 180°C’de 7 dakika boyunca pişirin. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer'dan çıkardıktan sonra üzerine bal gezdirin ve işte hazır!

Yanında bir fincan sütlü kahveyle güne tatlı ama sağlıklı bir başlangıç yapın!

5. Menemen

5. Menemen

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi menemeni tava başında beklemeden Phillips Çift Hazneli Airfryer’da yapmaya ne dersiniz? Hem hızlı, hem temiz, hem de lezzet garantili!

Malzemeler:

  • 2 adet domates

  • 1 adet yeşil biber

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 adet yumurta

  • Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

  • Domatesleri küp küp doğrayın, biberleri ince ince dilimleyin. 

  • Hepsini küçük bir Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın kabına alın, üzerine zeytinyağı ekleyin ve büyük haznede 180°C’de 8 dakika boyunca pişirin. 

  • Ardından içine yumurtaları kırın ve 5 dakika daha pişirin.

Menemenin en kolay hali! Yanına ekmek kızartıp muhteşem bir kahvaltı deneyimi yaşayabilirsiniz!

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6. Kahvaltılık Patates & Sosis Tabağı

6. Kahvaltılık Patates & Sosis Tabağı

Dışarıda kahvaltı yaparken sipariş verdiğiniz o muhteşem patates & sosis tabağını evde yapmaya ne dersiniz? Hem de Phillips Çift Hazneli Airfryer sayesinde fazla yağ kullanmadan!

Malzemeler:

  • 2 adet patates

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1 adet yeşil biber

  • 4-5 adet mini sosis

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Patatesleri küp küp doğrayın, biberleri ince dilimleyin ve sosisleri halka halka kesin. 

  • Hepsini bir kaba alıp üzerine zeytinyağı ve baharatları ekleyerek karıştırın. 

  • Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine patatesleri, küçük haznesine sosisleri yerleştirip 200°C’de 12 dakika boyunca pişirin.

 Dışı çıtır, içi yumuşacık patatesler ve lezzetli sosislerle enfes bir kahvaltılık! Yanına biraz peynir ve zeytin ekleyerek tam bir kahvaltı tabağı yapabilirsiniz!

7. Çıtır Peynir Çubukları

7. Çıtır Peynir Çubukları

Sabah kahvaltınıza atıştırmalık ve bol peynirli bir seçenek eklemeye ne dersiniz? Peynir çubukları, kızartmaya gerek kalmadan Phillips Çift Hazneli Airfryer’da çıtır çıtır oluyor!

Malzemeler:

  • 6 dilim kaşar peyniri veya mozzarella

  • 1 adet yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Peyniri parmak kalınlığında çubuklar halinde kesin. 

  • Yumurtayı çırpın, galeta ununa baharatları ekleyin. 

  • Peynirleri önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayıp Phillips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dizin. 180°C’de 7 dakika boyunca pişirin.

İçi eriyen, dışı kıtır kıtır peynir çubukları! Yanına domates sos veya bal ekleyerek kahvaltınızı zenginleştirin! 🍯

8. Yoğurtlu Granola Bar

8. Yoğurtlu Granola Bar

Sağlıklı, doyurucu ve enerji dolu bir kahvaltı mı arıyorsunuz? Granola bar tam size göre! Şekersiz, ev yapımı ve pratik!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay bardağı doğranmış kuru meyve (kayısı, incir, üzüm)

  • 1 çay bardağı ceviz içi

Yapılışı:

  • Bal ve fıstık ezmesini karıştırıp ısıtın. 

  • Yulaf, kuru meyve, ceviz ve tarçını ekleyerek karıştırın. 

  • Karışımı küçük barlar haline getirip Phillips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 8-10 dakika pişirin.

Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık ve sağlıklı bir granola bar! Yanında bir kase yoğurtla harika gider! 🍓

9. Elmalı Tarçınlı Krep

9. Elmalı Tarçınlı Krep

Klasik krep tarifine Phillips Çift Hazneli Airfryer dokunuşu ekleyerek çıtır çıtır elmalı & tarçınlı bir lezzet yaratıyoruz!

Malzemeler:

  • 1 adet elma

  • 1 su bardağı un

  • 1 su bardağı süt

  • 1 adet yumurta

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Elmayı ince ince dilimleyin. 

  • Krep hamuru için un, süt, yumurta ve şekeri karıştırın. 

  • Elma dilimlerini Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın tabanına dizin, üzerine krep karışımını dökün. 180°C’de 10 dakika boyunca pişirin.

İçinde nefis elma dilimleri olan hafif tatlı & çıtır bir krep!

10. Fransız Tost Çubukları

10. Fransız Tost Çubukları

Klasik Fransız tostunu Phillips Çift Hazneli Airfryer’da daha kolay, daha çıtır ve daha az yağlı hale getirmeye ne dersiniz? Bu tarifle kahvaltınız hızlı ve nefis olacak!

Malzemeler:

  • 3 dilim tost ekmeği

  • 2 adet yumurta

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

  • 1 yemek kaşığı şeker

Yapılışı:

  • Tost ekmeklerini uzun çubuklar halinde kesin.

  • Bir kapta yumurta, süt, tarçın ve vanilyayı çırpın. 

  • Ekmek çubuklarını bu karışıma batırın.

  • Airfryer’ın haznesine yerleştirin ve 180°C’de 8 dakika boyunca pişirin.

  • Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin ve şeker serpin.

Dışı kıtır, içi yumuşacık Fransız tost çubukları! Yanında bal, reçel veya çırpılmış krema ile harika olur! 🍯

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Ecem Bekar
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