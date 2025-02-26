Tost ve Yumurta Dışına Çıkmak İsteyenlere: Sabahları Pratik Bir Şekilde Hazırlayabileceğiniz 10 Tarif
Tost ve Yumurta Dışına Çıkmak İsteyenlere: Sabahları Pratik Bir Şekilde Hazırlayabileceğiniz 10 Tarif
Sabahları kahvaltı yaparken hep aynı şeyleri tüketmekten sıkıldın mı? Tost, yumurta, klasik kahvaltı tabakları... Evet, bunlar güzel ama neden biraz daha pratik, farklı ve lezzetli alternatifler denemiyoruz? Hem de yağsız, minimum uğraşla, maksimum lezzetle! İşte tam bu noktada Phillips Çift Hazneli Airfryer devreye giriyor ve kahvaltıyı bambaşka bir seviyeye taşıyor!
Bu tarifler sayesinde sabahları hızlıca enfes kahvaltılar hazırlayabilir, zamandan tasarruf edebilir ve Phillips Çift Hazneli Airfryer’ın çift haznesini kullanarak iki farklı yemeği aynı anda pişirebilirsin. 🚀
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1. Avokado & Yumurta Dolgulu Ekmek Çanakları
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2. Çikolatalı Muzlu Lava Pancake
3. Peynirli Patates Gözlemeleri
4. Ballı Tarçınlı Elma Dilimleri
5. Menemen
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6. Kahvaltılık Patates & Sosis Tabağı
7. Çıtır Peynir Çubukları
8. Yoğurtlu Granola Bar
9. Elmalı Tarçınlı Krep
10. Fransız Tost Çubukları
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