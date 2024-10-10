Toplumsal Çürümenin Tarifini Okumak İster misiniz?

Öğrenme hakimiyetinin ezbere tercihi, artı artı artı eğitim sistemi bölünmüşlüğü, mesleki ötekileştirme mülakatları, atanmışlığın adanmışla imtihanı...

Aile, akraba, eş-dost çürümüşlüğü en koku yayanı....

Pedofili desen var, ensest de var, hayvan bedeni saldırısı da var...Organize aile cinayetleri desen var, kanıt yok etmede aile olmak ruhu tamamen çürümüşlük tarifinde...

Aileler çürüdü, toplum nasıl çürümesin!

Yaşam hakkının öğrenilmiş çaresizliğe dönüştüğü, ölümün bile korunamadığı çürümüş bir toplum sofrasıyız şu an...

Kadına şiddetle çürüdük.

Ölümü cinsiyet ekseninde gerekçelendirerek çürüdük.

Teknoloji bilinçsizliğiyle çürüdük.

Aile içi cinayet örüntüleriyle çürüdük.

Normalleştirme hissizliğiyle çürüdük.

Tecavüzü durdurulamayan çocukların ölümleriyle çürüdük.

Hayvan öldürme teşvikiyle çürüdük.

Emeğe yenik düşen kazanç adaletsizliğiyle çürüdük.

Bedeni bölünen evlatlarımızla çürüdük.

Sinerek, görmezden gelerek, susarak çürüdük ve nefesimiz kokuyor...

Peki çürüğe ne iyi gelir?

Üzgünüm, hiçbir şey...

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