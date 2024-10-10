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Toplumsal Çürümenin Tarifini Okumak İster misiniz?

etiket Toplumsal Çürümenin Tarifini Okumak İster misiniz?

Duygu Özkan Kılıç
Duygu Özkan Kılıç - yazio
10.10.2024 - 08:56

Dijital ekranlarda yok yok; denetimsiz siber zorbalık platformları, elde telefonla kurulan aile sofraları, sahte profiller, havalı paylaşımlar, özden uzak sorunsuz yaşam illüzyonları, sosyal medyatiklik sendromları, beni gör postları, çalıntı hayat rolleri, gerçekle bağ kuramama maskeleri, başka biri olma çabaları...

Mobbing, yetişkin zorbalığı, liyakatsizliğin itaat maskeleri, akran zorbalığı çürüme tarifin olmazsa olmazı...

Travmatik mutsuzların aile avları, paraya yenik düşen öncelik sıralamaları, kelime nezaketi başarısızlığı, suçlayıcı dinleme(me) diyalogları iletişim çürüklüğünün hatları...

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Zamanı çürüten karanlık sabah mahkumiyeti, akrep yelkovanı temel alan köfte ekmek hesapları, hep bir yetişme, anda kalamama sendromları...

Zamanı çürüten karanlık sabah mahkumiyeti, akrep yelkovanı temel alan köfte ekmek hesapları, hep bir yetişme, anda kalamama sendromları...

Öğrenme hakimiyetinin ezbere tercihi, artı artı artı eğitim sistemi bölünmüşlüğü, mesleki ötekileştirme mülakatları, atanmışlığın adanmışla imtihanı...

Aile, akraba, eş-dost çürümüşlüğü en koku yayanı....

Pedofili desen var, ensest de var, hayvan bedeni saldırısı da var...Organize aile cinayetleri desen var, kanıt yok etmede aile olmak ruhu tamamen çürümüşlük tarifinde...

Aileler çürüdü, toplum nasıl çürümesin!

Yaşam hakkının öğrenilmiş çaresizliğe dönüştüğü, ölümün bile korunamadığı çürümüş bir toplum sofrasıyız şu an...

Kadına şiddetle çürüdük.

Ölümü cinsiyet ekseninde gerekçelendirerek çürüdük.

Teknoloji bilinçsizliğiyle çürüdük.

Aile içi cinayet örüntüleriyle çürüdük.

Normalleştirme hissizliğiyle çürüdük.

Tecavüzü durdurulamayan çocukların ölümleriyle çürüdük.

Hayvan öldürme teşvikiyle çürüdük.

Emeğe yenik düşen kazanç adaletsizliğiyle çürüdük.

Bedeni bölünen evlatlarımızla çürüdük.

Sinerek, görmezden gelerek, susarak çürüdük ve nefesimiz kokuyor...

Peki çürüğe ne iyi gelir?

Üzgünüm, hiçbir şey...

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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