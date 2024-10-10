Toplumsal Çürümenin Tarifini Okumak İster misiniz?
Toplumsal Çürümenin Tarifini Okumak İster misiniz?
Dijital ekranlarda yok yok; denetimsiz siber zorbalık platformları, elde telefonla kurulan aile sofraları, sahte profiller, havalı paylaşımlar, özden uzak sorunsuz yaşam illüzyonları, sosyal medyatiklik sendromları, beni gör postları, çalıntı hayat rolleri, gerçekle bağ kuramama maskeleri, başka biri olma çabaları...
Mobbing, yetişkin zorbalığı, liyakatsizliğin itaat maskeleri, akran zorbalığı çürüme tarifin olmazsa olmazı...
Travmatik mutsuzların aile avları, paraya yenik düşen öncelik sıralamaları, kelime nezaketi başarısızlığı, suçlayıcı dinleme(me) diyalogları iletişim çürüklüğünün hatları...
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Zamanı çürüten karanlık sabah mahkumiyeti, akrep yelkovanı temel alan köfte ekmek hesapları, hep bir yetişme, anda kalamama sendromları...
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