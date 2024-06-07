Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı İlk Kez Ziyarete Açıldı
Topkapı Sarayı'nda Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı İlk Kez Ziyarete Açıldı
Topkapı Sarayı’ında restorasyonu tamamlanan ve Harem kısmında bulunan Cariyeler Taşlığı ve Hamamı ile Kuşhane Mutfağı yerli ve yabancı turistler için ilk kez ziyarete açıldı. Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, 'Milli Saraylar olarak bizim hedefimiz, sarayın her yerini ziyarete açabilmek' dedi.
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Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde bulunan Cariyeler Taşlığı ve Cariyeler Hamamı ile Kuşhane Mutfağı, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk defa ziyarete açıldı.
Ziyarete açılan yeni alanlarda, Milli Saraylar Koleksiyonlarında yer alan nesneler ve silikon heykeller kullanılarak canlandırmalar yapıldı.
Ziyarete ilk defa açılan bu alanlarda ayrıca, 120 eser sergilendi.
Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, restorasyonu devam eden alanlar olduğunu belirterek şunları söyledi:
Kocaman, mutfağın tarihteki kullanım alanına değinerek şu ifadeleri kullandı:
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Sarayda cariyelerin konumu ve günlük yaşantıları hakkında bilgi veren Kocama o dönemi şu sözlerle anlattı:
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