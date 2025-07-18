Tomorrowland'e Çıkan Aleyna Tilki'den Yasemin'in Yeni Saçlarına 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aleyna Tilki
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şevval Şahin
Zeynep Bastık
Yasemin Özilhan
Farah Zeynep Abdullah
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Şefkatli
Cemre Baysal
İrem Helvacıoğlu
Gupse Özay
Hafsanur Sancaktutan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melis Sezen
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın