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Tomorrowland'e Çıkan Aleyna Tilki'den Yasemin'in Yeni Saçlarına 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Tomorrowland'e Çıkan Aleyna Tilki'den Yasemin'in Yeni Saçlarına 18 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2025 - 23:38

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Şevval Şahin

Şevval Şahin

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah
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Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Cemre Baysal

Cemre Baysal

İrem Helvacıoğlu

İrem Helvacıoğlu

Gupse Özay

Gupse Özay

Hafsanur Sancaktutan

Hafsanur Sancaktutan
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Melis Sezen

Melis Sezen
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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