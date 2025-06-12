Toksik Bir Partner misin?
Her ilişkinin dinamiği farklıdır. Bazen yumuşacık hissettirir, bazen de roller coaster gibi inişli çıkışlıdır. Ama asıl soru şu: Sence sen ne kadar toksiksin? Merak ediyorsan, soruları cevaplamaya başla!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç!
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2. Tüm samimiyetinle cevaplamaya başla bakalım... Partnerinin sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol eder misin?
3. Partnerin bir hata yaptı. Bu durumu nasıl karşılarsın?
4. Partnerin telefonunu masanın üstüne bırakıp başka bir odaya gitti. Ne yaparsın?
5. Partnerinin arkadaşları veya ailesiyle vakit geçirmesine nasıl tepki verirsin?
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6. Sence partnerin hayatıyla ilgili karar alırken her konuda senden fikir almalı mı?
7. Partnerin dışarı çıkarken sana mesaj atmayı unuttu. Bu durumda ne yaparsın?
8. Partnerinle bir konuda fikirleriniz aynı olmadığında sinirlenen taraf sen misin?
9. Partnerin bir konuyu seninle paylaşmayı unuttu... Tepkin ne olur?
İlişkiniz çok sağlıklı!
İyi ilerliyorsun ama yine de dikkat et!
Toksik partner alarmı!
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