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Toksik Bir Partner misin?

etiket Toksik Bir Partner misin?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
12.06.2025 - 22:03

Her ilişkinin dinamiği farklıdır. Bazen yumuşacık hissettirir, bazen de roller coaster gibi inişli çıkışlıdır. Ama asıl soru şu: Sence sen ne kadar toksiksin? Merak ediyorsan, soruları cevaplamaya başla!

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1. Öncelikle cinsiyetini seç!

2. Tüm samimiyetinle cevaplamaya başla bakalım... Partnerinin sosyal medya hesaplarını sürekli kontrol eder misin?

3. Partnerin bir hata yaptı. Bu durumu nasıl karşılarsın?

4. Partnerin telefonunu masanın üstüne bırakıp başka bir odaya gitti. Ne yaparsın?

5. Partnerinin arkadaşları veya ailesiyle vakit geçirmesine nasıl tepki verirsin?

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6. Sence partnerin hayatıyla ilgili karar alırken her konuda senden fikir almalı mı?

7. Partnerin dışarı çıkarken sana mesaj atmayı unuttu. Bu durumda ne yaparsın?

8. Partnerinle bir konuda fikirleriniz aynı olmadığında sinirlenen taraf sen misin?

9. Partnerin bir konuyu seninle paylaşmayı unuttu... Tepkin ne olur?

İlişkiniz çok sağlıklı!

Vay canına, verdiğin cevaplara biz bile şok olduk! Sende toksikliğin kırıntısı bile yok. Kendine ve partnerine saygı duyarak, ilişkini sağlıklı bir şekilde yürütüyorsun. Hem empatiye sahip, hem de özgürlük alanı tanıyorsun. Birbirinize destek olmayı çok iyi biliyorsunuz. İlişkinizde epey yol kat etmişsiniz, böyle devam!

İyi ilerliyorsun ama yine de dikkat et!

Genel olarak yorumlamak gerekirse aslında ilişkide güzel bir denge kuruyorsun. Ama çok sevmenden midir bilemiyoruz, arada ayarlarının bozulduğunu söyleyebiliriz. Yine de bunlar değiştirilebilecek şeyler. Partnerinin duygularına kulak vererek bu zorluğu aşabilirsiniz. İyi bir yolda olduğun kesin...

Toksik partner alarmı!

Hmm, cevapların biraz bizi düşündürdü. Öncelikle, partnerinle birbirinizi sevdiğinize eminiz. Fakat konu ilişkiyi yaşamaya gelince işler pek de sağlıklı ilerlemiyor. Fark etmiyor olabilirsin ama partnerinin üzerinde baskı yaratmaya çalıştığını gözlemledik. İlişkiniz toksikliğe doğru son hızla gidiyor. Daha sağlıklı bir ilişki yaşamak için dikkatli olmanda fayda var!

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