Toksik Bir Partner misin?

Genel olarak yorumlamak gerekirse aslında ilişkide güzel bir denge kuruyorsun. Ama çok sevmenden midir bilemiyoruz, arada ayarlarının bozulduğunu söyleyebiliriz. Yine de bunlar değiştirilebilecek şeyler. Partnerinin duygularına kulak vererek bu zorluğu aşabilirsiniz. İyi bir yolda olduğun kesin...