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Tokat Gibi Çarptı: Kombin ve Alışveriş İçerikleri Üreten Fenomenden İlginç Bir Enflasyon Çalışması

Tokat Gibi Çarptı: Kombin ve Alışveriş İçerikleri Üreten Fenomenden İlginç Bir Enflasyon Çalışması

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 15:34

İçerik üreticisi Engin Aygan, eski içeriklerindeki kombin, ürün ve alışveriş önerilerindeki fiyatları derleyince ortaya tokat gibi çarpıcı bir görüntü çıktı.

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Sosyal medya artık her konuda trend oluşumlarının odak noktası. Özellikle fenomenlerin önerileri yakından ve dikkatle takip ediliyor.

Sosyal medya artık her konuda trend oluşumlarının odak noktası. Özellikle fenomenlerin önerileri yakından ve dikkatle takip ediliyor.

Stil, ürün ve trend önerileriyle öne çıkan influencerlar da ürünlerdeki fiyat artışlarını yakından takip etmek durumunda kalıyor.

Fiyatlar da öyle bir hale geldi ki yıllar önce "3-5 bin liraya da şıklık mümkün" diyen Yasemin Özilhan'ın öngörülü olduğunu anlamaya başladık.

Fiyatlar da öyle bir hale geldi ki yıllar önce "3-5 bin liraya da şıklık mümkün" diyen Yasemin Özilhan'ın öngörülü olduğunu anlamaya başladık.

TÜİK, artık fiyatları açıklamadığı için endeks üzerinden yaptığımız hesaba göre, 2018 Ocak ayı ile 2024 Mart ayı enflasyon verilerinde "giyim ve ayakkabı" harcama grubunda artış yüzde 174 oranında görülüyor.

TÜİK, artık fiyatları açıklamadığı için endeks üzerinden yaptığımız hesaba göre, 2018 Ocak ayı ile 2024 Mart ayı enflasyon verilerinde "giyim ve ayakkabı" harcama grubunda artış yüzde 174 oranında görülüyor.

TÜİK'in 2022 yılından bu yana açıklamadığı fiyat dosyasında ise kadın gömlek (4 mevsim giyilen ve alınan bir ürün olduğundan düz beyaz bir gömlek) yaklaşık 69 TL görünürken, Türkiye'de 3 yerli ve en yaygın markanın bu sezon kadın gömleğinde fiyat ortalaması 549,99 TL! Kısaca fiyat artışı yüzde 697,84 oranında bir artış var.

TÜİK'in 2022 yılından bu yana açıklamadığı fiyat dosyasında ise kadın gömlek (4 mevsim giyilen ve alınan bir ürün olduğundan düz beyaz bir gömlek) yaklaşık 69 TL görünürken, Türkiye'de 3 yerli ve en yaygın markanın bu sezon kadın gömleğinde fiyat ortalaması 549,99 TL! Kısaca fiyat artışı yüzde 697,84 oranında bir artış var.

Gömlek fiyatları ve görselleri Koton, LCWaikiki ve DeFacto sitelerinden alınmıştır.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bu konuya KKTC, İTO ile TÜİK karşılaştırması yönünden sıklıkla değinir.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bu konuya KKTC, İTO ile TÜİK karşılaştırması yönünden sıklıkla değinir.
twitter.com
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Dönelim ana konuya! İçerik üreticisi Engin Aygan demiştik. Bakalım giyim enflasyonunu o nasıl anlatmış?

Dönelim ana konuya! İçerik üreticisi Engin Aygan demiştik. Bakalım giyim enflasyonunu o nasıl anlatmış?

2019 yılında 44 liradan indirimle 32-33 TL seviyesinde alınan bir gömlek,

2019 yılında 44 liradan indirimle 32-33 TL seviyesinde alınan bir gömlek,

2020 yılında fiyatların uçmasından şikayet edilirken, 2017-2018 yıllarındaki fiyatların yüzde 138 oranındaki artıştan yakınılıyor. Ancak 2024'e gelince de fiyatın yüzde 913 arttığı görülüyor.

2020 yılında fiyatların uçmasından şikayet edilirken, 2017-2018 yıllarındaki fiyatların yüzde 138 oranındaki artıştan yakınılıyor. Ancak 2024'e gelince de fiyatın yüzde 913 arttığı görülüyor.

2021 yılında da ayakkabının fiyatı "çılgınlık" olarak nitelendirilirken, 3 yıldaki artış oranı ise yüzde 406 oranında oluyor.

2021 yılında da ayakkabının fiyatı "çılgınlık" olarak nitelendirilirken, 3 yıldaki artış oranı ise yüzde 406 oranında oluyor.

Videonun tamamı burada yer alırken, 2029 yılı fiyat öngörüsü de korkutucu görünüyor.

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Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekiyor.

Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekiyor.

İşte o yorumlardan bazıları

İşte o yorumlardan bazıları

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Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
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Fiyatlardaki artış kombinleri bozdu mu?

Fiyatlardaki artış kombinleri bozdu mu?
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