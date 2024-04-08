Tokat Gibi Çarptı: Kombin ve Alışveriş İçerikleri Üreten Fenomenden İlginç Bir Enflasyon Çalışması
Tokat Gibi Çarptı: Kombin ve Alışveriş İçerikleri Üreten Fenomenden İlginç Bir Enflasyon Çalışması
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Sosyal medya artık her konuda trend oluşumlarının odak noktası. Özellikle fenomenlerin önerileri yakından ve dikkatle takip ediliyor.
Fiyatlar da öyle bir hale geldi ki yıllar önce "3-5 bin liraya da şıklık mümkün" diyen Yasemin Özilhan'ın öngörülü olduğunu anlamaya başladık.
TÜİK, artık fiyatları açıklamadığı için endeks üzerinden yaptığımız hesaba göre, 2018 Ocak ayı ile 2024 Mart ayı enflasyon verilerinde "giyim ve ayakkabı" harcama grubunda artış yüzde 174 oranında görülüyor.
TÜİK'in 2022 yılından bu yana açıklamadığı fiyat dosyasında ise kadın gömlek (4 mevsim giyilen ve alınan bir ürün olduğundan düz beyaz bir gömlek) yaklaşık 69 TL görünürken, Türkiye'de 3 yerli ve en yaygın markanın bu sezon kadın gömleğinde fiyat ortalaması 549,99 TL! Kısaca fiyat artışı yüzde 697,84 oranında bir artış var.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da bu konuya KKTC, İTO ile TÜİK karşılaştırması yönünden sıklıkla değinir.
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Dönelim ana konuya! İçerik üreticisi Engin Aygan demiştik. Bakalım giyim enflasyonunu o nasıl anlatmış?
2019 yılında 44 liradan indirimle 32-33 TL seviyesinde alınan bir gömlek,
2020 yılında fiyatların uçmasından şikayet edilirken, 2017-2018 yıllarındaki fiyatların yüzde 138 oranındaki artıştan yakınılıyor. Ancak 2024'e gelince de fiyatın yüzde 913 arttığı görülüyor.
2021 yılında da ayakkabının fiyatı "çılgınlık" olarak nitelendirilirken, 3 yıldaki artış oranı ise yüzde 406 oranında oluyor.
Videonun tamamı burada yer alırken, 2029 yılı fiyat öngörüsü de korkutucu görünüyor.
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Videoya yapılan yorumlar da ilgi çekiyor.
İşte o yorumlardan bazıları
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Siz ne dersiniz?
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Fiyatlardaki artış kombinleri bozdu mu?
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