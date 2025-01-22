Tik, Tok, Tik, Tok! Trump ne yapacak?

Dünyanın dijital karnesini çıkartmakla bilinen we are social verilerine göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının %47'sinin kullandığı TikTok, özellikle birbiri ardında yayınladığı videolarla gençleri 'odaklanması gereken konuların dışına çekip, uzun süre ekrana bağlı kalmasını sağlayarak' ciddi bir bağımlılık türüne neden olmakta.

Ahlaki değerler ve manevi dokuya verdiği zarar başta olmak üzere birçok şikayete konu olan Tiktok'la ilgili gelen en fazla şikayetler:

Çin'in propaganda aracı olma,

Sosyal dokuya zarar verme,

Genel ahlakı bozma,

Devlet tehdidi yaratma,

İşsizliğe teşvik etme ya da neden olma,

Kişisel veri güvenliğini tehdit etme,

Çocuk istismarı veya çocuk mahremiyeti gibi gerekçelere dayanıyor.

Tam da yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de TikTok kapatılabilir. Ama yerine neyin geleceğini de bilemeyiz. Yani çözüm aslında kapatmak değil. TikTok kapanır başka bir mecra çıkar. Yapılması gereken, özellikle gençlere sosyal medyaya doğru kullanmayı öğretmek, sosyal medya ve yeni medya okuryazarlığı eğitimlerini vermektir.

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