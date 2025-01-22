Tik, Tok, Tik, Tok! Trump ne yapacak?
ABD TikTok’u yeniden kapatma kararı aldı, sonra kapatmayı 75 gün erteledi. Dünya’da TikTok’un yasaklandığı ülkeler nereler, Türkiye’de TikTok kapanacak mı? Peki TikTok’la alıp veremediğimiz nedir, neden kapatılmak isteniyor? Kapanınca ne olacak, çözüm ne?
Babasına sutyen giydirip birlikte dans eden teenage kız çocukları, arabasını yakan züppeler, tehlikeli akrobatik hareketlerle kendisine zarar veren erken ergenler, yerlerde sürünen ahlaki değerler, veri güvensizliği, çocuk istismarı ve daha nice ucuz tüketim malı içerik. İyi de çözüm kapatmak mı ta da TikTok kapanınca ne olacak?
Cevap çok net: Oradaki kitle YouTube Shorts’a ya da Instagram Rells’e kayacak, MikMok açılacak, GakGuk açılacak. Peki asıl mesele nedir?
Tamamen duygusal!
Son olarak ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki ilk imza töreninde TikTok yasağının ertelenmesine yönelik kararı da imzaladı. Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre Trump, Adalet Bakanlığından TikTok yasağının 75 günlüğüne uygulanmamasını istedi. TikTok'un 1 trilyon dolar edeceğini düşündüğünü belirten Trump, ABD'nin TikTok'un yarısını alma hakkının olması gerektiğini savundu.
TikTok’la ilgili Afganistan, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Somali, Letonya, Tayvan, İngiltere gibi ülkelerde tamamen ya da devlet dairelerinde, devlete ait cihazlarda ve devlet memurlarının kullanmaması yönünde kısmi yasaklamalar devam ediyor.
Türkiye’de TikToK
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