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Tik, Tok, Tik, Tok! Trump ne yapacak?

etiket Tik, Tok, Tik, Tok! Trump ne yapacak?

Ümit Sanlav
Ümit Sanlav - yazio
22.01.2025 - 20:58

ABD TikTok’u yeniden kapatma kararı aldı, sonra kapatmayı 75 gün erteledi. Dünya’da TikTok’un yasaklandığı ülkeler nereler, Türkiye’de TikTok kapanacak mı? Peki TikTok’la alıp veremediğimiz nedir, neden kapatılmak isteniyor? Kapanınca ne olacak, çözüm ne?  

Babasına sutyen giydirip birlikte dans eden teenage kız çocukları, arabasını yakan züppeler, tehlikeli akrobatik hareketlerle kendisine zarar veren erken ergenler, yerlerde sürünen ahlaki değerler, veri güvensizliği, çocuk istismarı ve daha nice ucuz tüketim malı içerik. İyi de çözüm kapatmak mı ta da TikTok kapanınca ne olacak?

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Cevap çok net: Oradaki kitle YouTube Shorts’a ya da Instagram Rells’e kayacak, MikMok açılacak, GakGuk açılacak. Peki asıl mesele nedir?

Cevap çok net: Oradaki kitle YouTube Shorts’a ya da Instagram Rells’e kayacak, MikMok açılacak, GakGuk açılacak. Peki asıl mesele nedir?

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen yasayla TikTok ABD'de yasaklanması bekleniyordu. TikTok'un yasaklanma nedeni, aslında istisnasız tüm sosyal medya uygulamalarında olan veri güvenliği endişesi olmakla beraber, asıl mesele bu veri güvenliğinin Çin'in elinde bulunmasıydı.

Aslında Trump daha önceki başkanlık döneminde 2020 yılında TikTok'un Amerika'da yayın yapmasını engellemeye yönelik bir karara imza atmış, Biden göreve geldiğinde bu kararı resmi cihazlarda kullanılmaması şeklinde revize ederek kısmi bir yasak uygulamıştı.

Tamamen duygusal!

Son olarak ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'teki ilk imza töreninde TikTok yasağının ertelenmesine yönelik kararı da imzaladı. Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre Trump, Adalet Bakanlığından TikTok yasağının 75 günlüğüne uygulanmamasını istedi. TikTok'un 1 trilyon dolar edeceğini düşündüğünü belirten Trump, ABD'nin TikTok'un yarısını alma hakkının olması gerektiğini savundu.

TikTok’la ilgili Afganistan, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Somali, Letonya, Tayvan, İngiltere gibi ülkelerde tamamen ya da devlet dairelerinde, devlete ait cihazlarda ve devlet memurlarının kullanmaması yönünde kısmi yasaklamalar devam ediyor.

Türkiye’de TikToK

Türkiye’de TikToK

Dünyanın dijital karnesini çıkartmakla bilinen we are social verilerine göre Türkiye'deki internet kullanıcılarının %47'sinin kullandığı TikTok, özellikle birbiri ardında yayınladığı videolarla gençleri 'odaklanması gereken konuların dışına çekip, uzun süre ekrana bağlı kalmasını sağlayarak' ciddi bir bağımlılık türüne neden olmakta.

Ahlaki değerler ve manevi dokuya verdiği zarar başta olmak üzere birçok şikayete konu olan Tiktok'la ilgili gelen en fazla şikayetler:

Çin'in propaganda aracı olma,

Sosyal dokuya zarar verme,

Genel ahlakı bozma,

Devlet tehdidi yaratma,

İşsizliğe teşvik etme ya da neden olma,

Kişisel veri güvenliğini tehdit etme,

Çocuk istismarı veya çocuk mahremiyeti gibi gerekçelere dayanıyor.

Tam da yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de TikTok kapatılabilir. Ama yerine neyin geleceğini de bilemeyiz. Yani çözüm aslında kapatmak değil. TikTok kapanır başka bir mecra çıkar. Yapılması gereken, özellikle gençlere sosyal medyaya doğru kullanmayı öğretmek, sosyal medya ve yeni medya okuryazarlığı eğitimlerini vermektir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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