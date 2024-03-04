Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Kaçak Çay İkramı:'Bakanın Yanında Bu Söylenir mi?'
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Kaçak Çay İkramı:'Bakanın Yanında Bu Söylenir mi?'
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 29 Şubat'ta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Ziyaret sırasında bakanı gören bir esnaf bakanı çay içmeye davet etti. Esnafa çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, 'sıcak' yanıtını alması üzerine dükkana girdi.
Esnaf, dükkana giren Bakana 'Çayım kaçaktır ama söyleyeyim' dedi. Bunun üzerine AK Parti'li Demir 'Ticaret Bakanı’nın yanında bu söylenir mi?' ifadelerini kullandı.
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