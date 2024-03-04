Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Kaçak Çay İkramı:'Bakanın Yanında Bu Söylenir mi?'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Kaçak Çay İkramı:'Bakanın Yanında Bu Söylenir mi?'

AK Parti
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.03.2024 - 14:55

Güngören'de seçim çalışması yürüten Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a bir esnaf tarafından kaçak çay ikram edildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 29 Şubat'ta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 29 Şubat'ta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde yaşadığı diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Ziyaret sırasında bakanı gören bir esnaf bakanı çay içmeye davet etti. Esnafa çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, 'sıcak' yanıtını alması üzerine dükkana girdi.

Ziyaret sırasında bakanı gören bir esnaf bakanı çay içmeye davet etti. Esnafa çayın sıcak olup olmadığını soran Bolat, 'sıcak' yanıtını alması üzerine dükkana girdi.

Esnaf, dükkana giren Bakana 'Çayım kaçaktır ama söyleyeyim' dedi. Bunun üzerine AK Parti'li Demir 'Ticaret Bakanı’nın yanında bu söylenir mi?' ifadelerini kullandı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?