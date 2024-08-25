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THY, İsrail’in Saldırıları Nedeniyle Beyrut Seferlerini İptal Etti

THY, İsrail’in Saldırıları Nedeniyle Beyrut Seferlerini İptal Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.08.2024 - 11:27

İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) güvenlik sebebiyle bugün yapacağı iki seferi karşılıklı olarak iptal etti.

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Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına misilleme olarak İsrail’e saldırı başlattığını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından İsrail de Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu gelişmenin ardından İsrail de Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hava sahasında yaşanan gerilim nedeniyle THY ve AJet, Beyrut seferlerini iptal etti.

Hava sahasında yaşanan gerilim nedeniyle THY ve AJet, Beyrut seferlerini iptal etti.

Buna göre THY, TK-824 İstanbul-Beyrut, TK-824 Beyrut İstanbul ile TK-826 İstanbul-Beyrut, TK-827 Beyrut-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre THY, TK-824 İstanbul-Beyrut, TK-824 Beyrut İstanbul ile TK-826 İstanbul-Beyrut, TK-827 Beyrut-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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