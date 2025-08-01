THY’den Yeni Karar: Lityum Bataryası Ayrılmayan Akıllı Bagajlar Uçağa Alınmayacak
Türk Hava Yolları (THY) uçuş güvenliği nedeniyle lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların kabin veya uçak altında taşınmayacağını duyurdu.
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İstanbul-Seul uçuşunda yaşanan olay yeni bir karara sebebiyet verdi.
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SHGM’nin havayolu şirketlerinde yönelik tavsiye kararı sonrası Türk Hava Yolları, içerisinde lityum batarya bulunan akıllı bagajlarla ilgili yeni bir karar aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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