TFF, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisinin İkinci Yarı İtibarıyla Türkiye'de de Kullanılacağını Duyurdu
TFF, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisinin İkinci Yarı İtibarıyla Türkiye'de de Kullanılacağını Duyurdu
FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve İtalya Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanıyor. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.
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Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan stadyumlarda altyapı ve kamera kurulumları tamamlanan, testleri yapılan, TFF VAR Danışmanı Pawel Gill ve MHK yetkilileri ve hakemlerle eğitimleri uygulanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci devresinin başlangıcı olan 20'nci hafta maçlarından itibaren kullanılmaya başlanacak.
Stadyumlarda bulunan kameralar aracılığı ile iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan futbolcuların görüntüleri eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılacak.
Çok kısa sürede taranan görüntü maçın hakemine VAR monitörü aracılığıyla izletilerek maçın hakeminin kısa sürede karar vermesi sağlanacak.
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi tarafından taranan görüntü sayesinde oluşan karar, 3 boyutlu animasyon oluşturularak yayıncı kuruluş aracılığıyla maçı izleyenlere de gösterilecek.
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig kulüplerinin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne fiber internet altyapısı ve teknoloji desteği ile kuruldu.
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TFF teknolojiyi bu video ile duyurdu
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