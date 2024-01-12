TFF, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisinin İkinci Yarı İtibarıyla Türkiye'de de Kullanılacağını Duyurdu

FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi üst düzey turnuvalarda ve İtalya Serie A'da kullanılan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren Türkiye'de de kullanılmaya başlanıyor. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.