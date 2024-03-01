TFF, VAR Support Uygulamasını Duyurdu: VAR’da Yeni Dönem Beşiktaş-Galatasaray Maçıyla Başlıyor
TFF, VAR Support Uygulamasını Duyurdu: VAR’da Yeni Dönem Beşiktaş-Galatasaray Maçıyla Başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 28'inci haftasından itibaren ve Turkcell Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası finallerinde gelecek sezona hazırlık kapsamında VAR Support (VAR Destekleyicisi) uygulamasına geçileceğini açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
VAR Support Sistemi'nin Trendyol Süper Ligi'nin kalan maçlarında uygulanacağı müsabakalar:
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