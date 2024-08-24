Testereli Jenna Ortega'dan Yazın Şömine Yakan Jenner'a 24 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Testereli Jenna Ortega'dan Yazın Şömine Yakan Jenner'a 24 Ağustos'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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SZA
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Sabrina Carpenter
Jenna Ortega
Kylie Jenner
Kendall Jenner
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Bella Hadid
Sofia Richie
David Beckham
Emrata
Georgina Rodriguez
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Ashley Tisdale
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