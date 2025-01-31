Terapiye Giden Pelin Akil'den Tatlıses Çiftinin Ayna Pozuna 31 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Terapiye Giden Pelin Akil'den Tatlıses Çiftinin Ayna Pozuna 31 Ocak'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Şevval Şahin
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Yüsra Geyik
Pelin Akil
Yasemin Tatlıses
Farah Zeynep Abdullah
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Şeyma Subaşı
Demet Akalın
Berfu Yenenler
Zeynep Tuğçe Bayat
Ebru Gündeş
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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