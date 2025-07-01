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Temmuz 2025 Astrolojik Rehberi

etiket Temmuz 2025 Astrolojik Rehberi

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.07.2025 - 08:08

✨ “Kalpten gelen cesaret, ruhsal liderliği doğurur.”

Merhaba Sevgili AstrodehA ailesi,

Temmuz 2025 kapılarını aralarken gökyüzü ateşli, dönüştürücü ve ruhsal uyanışı tetikleyen etkilerle bizi karşılıyor. Bu ay yalnızca göksel olayların değil, aynı zamanda içsel farkındalığın ve kolektif evrimin ayı.

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Kolektif Uyanış Başlıyor

Kolektif Uyanış Başlıyor

Temmuz'un ilk haftasında Neptün retrosu ve ardından Uranüs'ün İkizler'e geçişi ile zihinlerde netleşme, yüreklerde ise cesaretle aydınlanma başlıyor. Bu enerji “artık dönüşümün eşiğinde değiliz, içindeyiz” diyor.

Temmuz Numerolojisi: 7

Yedinci ay olan Temmuz, sezgi, bilgelik, ruhsal bağlantı ve tamamlanma temasını taşır. Sana şu soruları sordurabilir:

  • Korkudan mı yaratıyorsun, sevgiden mi?

  • Işığınla ne yapıyorsun?

💫 Tarihe Not Düşülecek Gökyüzü Hareketleri1 Temmuz – Lilith Rx Balık’ta 

  • Bastırılmış duygular, mağduriyet kalıpları ve atalardan gelen gölgelerle yüzleşme zamanı. 

  • “Ruhsal gölge çalışması, şifanın giriş kapısıdır.”

4 Temmuz – Venüs İkizler / Neptün Koç’ta Retro 

  • İlişkilerde illüzyonlar çözülürken, entelektüel dürüstlük ve sezgisel iletişim öne çıkıyor.

7 Temmuz – Uranüs İkizler’e Geçiyor 

  • 1940’lardan sonra ilk kez! Zihinsel devrim, telepati, ani ilhamlar ve iletişimde sıçrama etkisi!

10 Temmuz – Oğlak Dolunayı 

  • “Zihni, bedeni ve evreni hizalamak için karmik temizlik zamanı.” 

  • Satürn ve Mars desteğiyle kararlılık, hesaplaşma ve disiplinli adımlar atılıyor.

12 Temmuz – Satürn Koç’ta Retro 

  • Liderlik, sorumluluk ve egosal dürtülerle yüzleşme. Sağlıksız karmik sözleşmeler çözülüyor.

17 Temmuz – Merkür Retro Aslan’da 

  • Gurur ve iletişim testten geçiyor. Kalpten konuş, duymaya niyet et.

22 Temmuz – Aslan Sezonu Başlıyor 

  • “Güneş evine dönerken, sen de kendine dön.” 

  • Yaratıcılığını sergile, ama gösteriş değil, özden gelen güçle!

24 Temmuz – Aslan Yeni Ayı 

  • Kalpten gelen yaratımların tohumlarını atmak için muazzam bir portal! 

  • Neptün ve Satürn'ün desteğiyle vizyon + yapı = tezahür gücü!

30 Temmuz – Chiron Retro / Venüs Yengeç’te 

  • Ataların izinde duygusal şifa, aidiyet ve kendini yeniden hatırlama zamanı. 

  • 🕊 “İyileşme çabalamakla değil, izin vermekle başlar.”

Astrodeha’dan Temmuz İçin Rehber Sorular

Astrodeha’dan Temmuz İçin Rehber Sorular

  • Şu anki yaşamımda hangi duygusal kalıplar çözülmek istiyor?

  • Kalbim bana ne söylemeye çalışıyor ama zihnim bastırıyor?

  • Gerçekten ne yaratmak istiyorum?

  • Hangi ilişkiler, hangi kararlar artık hizmet etmiyor?

“Hayallerim ilahi planla hizalanıyor, ben eylemle şifalanıyor ve dönüşüyorum.”

Gökler reberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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