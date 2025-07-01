Temmuz 2025 Astrolojik Rehberi

Temmuz'un ilk haftasında Neptün retrosu ve ardından Uranüs'ün İkizler'e geçişi ile zihinlerde netleşme, yüreklerde ise cesaretle aydınlanma başlıyor. Bu enerji “artık dönüşümün eşiğinde değiliz, içindeyiz” diyor.
Temmuz Numerolojisi: 7
Yedinci ay olan Temmuz, sezgi, bilgelik, ruhsal bağlantı ve tamamlanma temasını taşır. Sana şu soruları sordurabilir:
💫 Tarihe Not Düşülecek Gökyüzü Hareketleri1 Temmuz – Lilith Rx Balık’ta
Bastırılmış duygular, mağduriyet kalıpları ve atalardan gelen gölgelerle yüzleşme zamanı.
“Ruhsal gölge çalışması, şifanın giriş kapısıdır.”
4 Temmuz – Venüs İkizler / Neptün Koç’ta Retro
- İlişkilerde illüzyonlar çözülürken, entelektüel dürüstlük ve sezgisel iletişim öne çıkıyor.
7 Temmuz – Uranüs İkizler’e Geçiyor
- 1940’lardan sonra ilk kez! Zihinsel devrim, telepati, ani ilhamlar ve iletişimde sıçrama etkisi!
10 Temmuz – Oğlak Dolunayı
“Zihni, bedeni ve evreni hizalamak için karmik temizlik zamanı.”
Satürn ve Mars desteğiyle kararlılık, hesaplaşma ve disiplinli adımlar atılıyor.
12 Temmuz – Satürn Koç’ta Retro
- Liderlik, sorumluluk ve egosal dürtülerle yüzleşme. Sağlıksız karmik sözleşmeler çözülüyor.
17 Temmuz – Merkür Retro Aslan’da
- Gurur ve iletişim testten geçiyor. Kalpten konuş, duymaya niyet et.
22 Temmuz – Aslan Sezonu Başlıyor
“Güneş evine dönerken, sen de kendine dön.”
Yaratıcılığını sergile, ama gösteriş değil, özden gelen güçle!
24 Temmuz – Aslan Yeni Ayı
30 Temmuz – Chiron Retro / Venüs Yengeç’te
Ataların izinde duygusal şifa, aidiyet ve kendini yeniden hatırlama zamanı.
🕊 “İyileşme çabalamakla değil, izin vermekle başlar.”