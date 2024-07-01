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Temmuz 2024 Hint Astrolojisine Göre Gökyüzü Enerjileri

etiket Temmuz 2024 Hint Astrolojisine Göre Gökyüzü Enerjileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 16:01 Son Güncelleme: 01.07.2024 - 16:34

Her eylemimiz sonunda aynı şekilde bize geri dönen bir enerji alanı yaratır. Ne ekersek onu biçeriz. Başkalarına mutluluk ve başarı getiren eylemleri seçtiğimiz zaman karmamızın meyvesi de mutluluk ve başarı olur.

- Deepak Chopra

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Satürn geriliyor

Satürn geriliyor

Öğretmen Satürn 15 Kasım'a kadar durağan seyrinde. Satürn'ün gerileme dönemi Vedik astrolojide oldukça önemlidir. Bu süre zarfında, sakin olmak ve eylemleriniz ve kararlarınız konusunda dikkatli olmak çok önemlidir. Satürn'ün gerilemesi gecikmelere ve engellere yol açabilir ancak aynı zamanda düşünme ve yeniden değerlendirme fırsatı da sunar bizlere hatalarımızı yanlış ve yanılgılarımızı dönüştürebilmemiz için.

İletişimin gezegeni Merkür

Merkür 29 Haziran'da Yengeç burcuna geçti ve 20 Temmuz'da Aslan burcunu ziyaretine başlayana kadar orada kalacak. Yengeç burcundaki Merkür tamamen rahat değildir ancak ev içi meselelerle ilgilenmek için bu enerjiyi değerlendirebiliriz. İş hayatımızda tartışmalardan uzak durmalıyız. 20 Temmuz'dan itibaren Aslan burcundaki  seyri ile Merkür, iş konuları ve çok ciddi hedefleri düşünmek ve eyleme geçirmek için harika bir dönem olacak.  Satürn'ün güçlü geçişi ile oldukça odaklanmış olabilirsiniz. 20 Temmuz'dan itibaren bilginizi başkalarıyla paylaşmak için de iyi bir zaman büyümek hedeflerinize ulaşmak için.

Temmuz ayında Ay döngüleri

Temmuz ayında Ay döngüleri

Ay döngüleri hakkında konuşalım. 5 Temmuz'da Punarvasu nakshatrasında İkizler burcunda Yeni Ay gerçekleşecek.  Yeni bir başlangıçlar için bizi destekleyen yarım kalan bir ilişkiye yeniden başlamak gibi.  Doğum haritalarınızda Yeni Ay’ın etkilerini nasıl deneyimleyebileceğiniz yeri görmek için İkizlerin haritanızda neyi temsil ettiğine bakmalısınız. Daha önce başladığınız bir şeye geri dönebilirsiniz; bu bir tür yenilenme de olabilir.  İlişkiniz yeniden heyecan kazanır ve birbirinizi ilk gün ki heyecan ve aşkla sevmeye başlayabilirsiniz.

Venüs Yeni Ay’a eşlik edecek, bu nedenle bu ilişkiler veya para meseleleriyle ilgili konularda da olumlu enerjileri taşıyacak yaşamlarımıza. Bu yeni ay döngüsünde seyahat fırsatları sosyalleşmek ve yeni girişimlere başlamak için harika enerjiler bizleri karşılıyor.

Venüs Yengeç burcunda

Venüs 7 Temmuz'da Yengeç burcuna geçiyor ve 31 Temmuz'a kadar bu burçta kalacak. Bu geçiş, evinizi dekore etmek, evde vakit geçirmek, aile ilişkilerini güçlendirmek için oldukça iyi bir dönem. Yengeç burcunda çok sayıda faydalı gezegen olduğu için, ayın ilk yarısı kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Venüs ay sonuna kadar orada olduğu için, bu tema devam edecek. Kişisel bakımımız küçük estetik müdahaleler içinde bu döngü verimlidir.

Mars'ın geçişi

Mars'ın geçişi

Mars, Koç burcundaki güçlü geçişine 12 Temmuz'a kadar devam ediyor. Mars daha sonra 12 Temmuz'da Boğa burcuna geçecek ve 26 Ağustos'a kadar orada kalacak. Bu güçlü enerjiler ile dolu bir Mars geçişidir çünkü Boğa burcundaki Jüpiter ile birleşir. Boğa burcundaki Mars, sizi mali durumunuz hakkında düşünmeye yönlendirir, bu dönemde mali anlaşmalar gündeme gelebilir. İlişkiler kalıcı değişikliklere uğrayabilir ancak değişiklikler ne olursa olsun sonuçlardan memnun olursunuz.

Jüpiter'in de Boğa burcunda olmasıyla, şu anda ortaya çıkan sorunları çözüme kavuşturacak iyi tavsiyeler ve rehberlikler bizlere yardımcı olur. Size zarar veren yemek alışkanlıklarınızı değiştirmeyi ve bu bölümde olumlu değişiklikler yapmayı düşünmenin tam zamanı. Özellikle para söz konusu olduğunda yeni bir yöne başlamak istiyorsanız, bu, mali konular ile ilgilenmek için iyi bir geçiştir.

Güneş Yengeç burcunda

16 Temmuz'da Güneş, 16 Ağustos'a kadar Yengeç burcuna aylık geçişini gerçekleştirecek. Güneş, iki yararlı gezegen olan Venüs ve Jüpiter ile Yengeç burcunda seyahat edecek.

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Oğlak burcunda Dolunay

21 Temmuz'da Oğlak burcunda Uttara Ashadha nakshatrasında dolunay var. Bu aynı zamanda Guru Purnima, hayatımıza dokunan tüm öğretmen ve gurularımıza ve rehberlerimize teşekkürlerimizi ifade ettiğimiz bir zaman. Bu ay döngüsü, biri Venüs'ten ve biri Jüpiter'den olmak üzere iki olumlu açı oluşturacak, bu harika bir enerjidir. Yeni kariyer fırsatlarını keşfetmek, takviminizi düzenlemek ve önemli bağlantılar kurmak için mükemmel bir zaman. Bu ayki bu iki ay döngüsü de olumlu gezegenler tarafından yönlendiriliyor ve herhangi bir olumsuz etki almıyor akışta ve kabulde kalalım.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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