Temmuz 2024 Hint Astrolojisine Göre Gökyüzü Enerjileri
Her eylemimiz sonunda aynı şekilde bize geri dönen bir enerji alanı yaratır. Ne ekersek onu biçeriz. Başkalarına mutluluk ve başarı getiren eylemleri seçtiğimiz zaman karmamızın meyvesi de mutluluk ve başarı olur.
- Deepak Chopra
Satürn geriliyor
İletişimin gezegeni Merkür
Merkür 29 Haziran'da Yengeç burcuna geçti ve 20 Temmuz'da Aslan burcunu ziyaretine başlayana kadar orada kalacak. Yengeç burcundaki Merkür tamamen rahat değildir ancak ev içi meselelerle ilgilenmek için bu enerjiyi değerlendirebiliriz. İş hayatımızda tartışmalardan uzak durmalıyız. 20 Temmuz'dan itibaren Aslan burcundaki seyri ile Merkür, iş konuları ve çok ciddi hedefleri düşünmek ve eyleme geçirmek için harika bir dönem olacak. Satürn'ün güçlü geçişi ile oldukça odaklanmış olabilirsiniz. 20 Temmuz'dan itibaren bilginizi başkalarıyla paylaşmak için de iyi bir zaman büyümek hedeflerinize ulaşmak için.
Temmuz ayında Ay döngüleri
Venüs Yengeç burcunda
Venüs 7 Temmuz'da Yengeç burcuna geçiyor ve 31 Temmuz'a kadar bu burçta kalacak. Bu geçiş, evinizi dekore etmek, evde vakit geçirmek, aile ilişkilerini güçlendirmek için oldukça iyi bir dönem. Yengeç burcunda çok sayıda faydalı gezegen olduğu için, ayın ilk yarısı kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Venüs ay sonuna kadar orada olduğu için, bu tema devam edecek. Kişisel bakımımız küçük estetik müdahaleler içinde bu döngü verimlidir.
Mars'ın geçişi
Oğlak burcunda Dolunay
21 Temmuz'da Oğlak burcunda Uttara Ashadha nakshatrasında dolunay var. Bu aynı zamanda Guru Purnima, hayatımıza dokunan tüm öğretmen ve gurularımıza ve rehberlerimize teşekkürlerimizi ifade ettiğimiz bir zaman. Bu ay döngüsü, biri Venüs'ten ve biri Jüpiter'den olmak üzere iki olumlu açı oluşturacak, bu harika bir enerjidir. Yeni kariyer fırsatlarını keşfetmek, takviminizi düzenlemek ve önemli bağlantılar kurmak için mükemmel bir zaman. Bu ayki bu iki ay döngüsü de olumlu gezegenler tarafından yönlendiriliyor ve herhangi bir olumsuz etki almıyor akışta ve kabulde kalalım.
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