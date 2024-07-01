Temmuz 2024 Hint Astrolojisine Göre Gökyüzü Enerjileri

Ay döngüleri hakkında konuşalım. 5 Temmuz'da Punarvasu nakshatrasında İkizler burcunda Yeni Ay gerçekleşecek. Yeni bir başlangıçlar için bizi destekleyen yarım kalan bir ilişkiye yeniden başlamak gibi. Doğum haritalarınızda Yeni Ay’ın etkilerini nasıl deneyimleyebileceğiniz yeri görmek için İkizlerin haritanızda neyi temsil ettiğine bakmalısınız. Daha önce başladığınız bir şeye geri dönebilirsiniz; bu bir tür yenilenme de olabilir. İlişkiniz yeniden heyecan kazanır ve birbirinizi ilk gün ki heyecan ve aşkla sevmeye başlayabilirsiniz.

Venüs Yeni Ay’a eşlik edecek, bu nedenle bu ilişkiler veya para meseleleriyle ilgili konularda da olumlu enerjileri taşıyacak yaşamlarımıza. Bu yeni ay döngüsünde seyahat fırsatları sosyalleşmek ve yeni girişimlere başlamak için harika enerjiler bizleri karşılıyor.