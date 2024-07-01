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Temmuz 2024 Gökyüzü Mesajınız!

etiket Temmuz 2024 Gökyüzü Mesajınız!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 14:31

Kimseyi, yaratılmış hiçbir varlığı kendinden ne küçük gör ne de büyük.

Her bir varlık kainatın muhteşem ahenginin tamamlayıcı bir cüzüdür.

Her bir varlık kainattaki sonsuz vazifeler zincirinin birer halkasıdır.

Şimdilik ister karınca olsun ister kelebek...

Temmuz ayıla birlikte Güneş, 22'sine kadar Yengeç burcunda seyri sefasında duygusal istikrarımızı ve güvenliğimizi değerlendirmemiz ve gelecekteki hedeflerimiz için hayal kurmaya devam ederken sağlam bir temel üzerinde durduğumuzdan emin olmaya doğru odaklanacağız.

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5 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunun 14 derecesinde gerçekleşecek.

5 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunun 14 derecesinde gerçekleşecek.

Yengeç, Zodyak’ın dördüncü burcudur ve ev hayatı, duygusal güvenlik, atalarımız ve ailelerimiz ile ilişkilidir. Bu Yeni Ay, geçmişi düşünmemize ve temellerimizi daha iyi anlamamıza olanak tanır, böylece en yüce hayrımıza olacak büyük planlarımıza ve çabalarımıza doğru ilerleyecek gücü kendimizde bulabileceğiz. Duygularımız ve sezgilerimiz de bu Yeni Ay tarafından uyarılacak, bu nedenle kalbinizin ve ruhunuzun size söylediklerine dikkat edin.

Yeni Ay’da etkili olacak Mars açıları yaşamlarımıza ve ilişkilerimize tutku ve heyecan katacak ve Satürn ile enerjisi güçlenerek planlarımıza, duygularımıza ve hedeflerimize istikrar yansıtacak. Bu, yeni bir temel atmak ve ileriye doğru ilerlemek için çok güçlü bir yeni ay.

Yeni Ay’ın Venüs ile  uyumu hayatımıza keyif, güzellik ve uyum getiriyor. Diğer gezegenlerin hepsi de nadir bir uyum ve ahenk içinde olacak, bu da bu zamanda başlatılan ilişkilerin, durumların ve çabaların çok yönlü olacağı ve birçok olumlu enerjiye sahip olacağı anlamına gelir. Başarı, mutluluk ve iyi şans kişisel veya profesyonel olarak yaşamlarımızı taçlandırabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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