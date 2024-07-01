Temmuz 2024 Gökyüzü Mesajınız!
Temmuz 2024 Gökyüzü Mesajınız!
Kimseyi, yaratılmış hiçbir varlığı kendinden ne küçük gör ne de büyük.
Her bir varlık kainatın muhteşem ahenginin tamamlayıcı bir cüzüdür.
Her bir varlık kainattaki sonsuz vazifeler zincirinin birer halkasıdır.
Şimdilik ister karınca olsun ister kelebek...
Temmuz ayıla birlikte Güneş, 22'sine kadar Yengeç burcunda seyri sefasında duygusal istikrarımızı ve güvenliğimizi değerlendirmemiz ve gelecekteki hedeflerimiz için hayal kurmaya devam ederken sağlam bir temel üzerinde durduğumuzdan emin olmaya doğru odaklanacağız.
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5 Temmuz’da Yeni Ay, Yengeç burcunun 14 derecesinde gerçekleşecek.
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