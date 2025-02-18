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Temizlikte Zaman Kazanmak İçin Bilmen Gereken Pratik Taktikler

etiket Temizlikte Zaman Kazanmak İçin Bilmen Gereken Pratik Taktikler

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 12:01

Temizlik yapmak bazen stres atmaya yarayabilir. Ama yoğun olduğumuz zaman elimiz bir türlü temizliğe gitmez. Oysa birkaç taktik ile bu sorunu çözebilirsiniz! Zamanınızı en verimli şekilde kullanarak hem her yeri pırıl pırıl yapabilir hem de kısa sürede işinizi bitirebilirsiniz. Gelin hep beraber temizlikte zaman kazanmak için uygulayabileceğiniz taktiklere bakalım!

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1. Temizliğe başlamadan önce planınızı oluşturun.

Rastgele temizliğe başlamak yerine önce oturup bir düzen oluşturmanız gerekir. Hangi alanlardan başlayacağınızı belirleyerek bir sıralama yapabilirsiniz. Böylece temizlik sırasında oradan oraya koşturmak yerine odağınız tek bir yerde olabilir, zaman kaybını önlersiniz.

2. Yukarıdan aşağıya doğru temizlik yapın.

İlk başta yukarı ya da yüksek alanları temizlemelisiniz. Raf, dolap üstleri ve lambaları temizledikten sonra mobilyalara geçebilirsiniz. Ardından zemini temizleyerek işi bitirirsiniz. Tekrar tekrar aynı yerleri temizlemek zorunda kalmadan işi hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz!

3. Çok amaçlı spreylerden edinin.

İçeriklerini öğrenerek, sizi rahatsız etmeyecek ve her alanda kullanabileceğiniz spreyleri kullanın. Ayrı ayrı temizleme ürünleri kullanmak zaman kaybına yol açabilir. Çok amaçlı spreyler ile hem mutfağı hem de banyoyu çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. İşinizi oldukça hızlandırır.

4. Zamanlayıcı kullanmayı unutmayın.

Kısıtlı bir zamanınız varsa her saniye çok önemli olur! Belirli bir alanı temizlerken kendinize 10-15 dakika ayırabilirsiniz. Böylece zamanınızı kontrol altına almış olur, içiniz rahat bir şekilde temizliğe devam edersiniz.

5. Temizlik rutininizi oluşturun.

Evdeki kişi sayısına bağlı olarak temizlik yapma sıklığı da değişir. Çocuklu ya da kedili, köpekli bir ev ise daha sık temizlenebilir. Tüm bunları göz önüne alarak temizlik rutininizi oluşturabilirsiniz. Rutin sayesinde işler birikmez ve derinlemesine temizlik yapma ihtiyacını çok hissetmezsiniz.

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6. Birçok özelliği taşıyan verimli bir süpürge kullanın.

6. Birçok özelliği taşıyan verimli bir süpürge kullanın.

Philips Aqua Trio 9000 kullanarak sert zeminlerden tek seferde tozu, kiri, lekeleri çıkarabilirsiniz. Hatta sıvı süpürme özelliği ile yere dökülen sıvılardan da korkmanıza gerek kalmaz. Islak süpürme özelliği sayesinde de peşinden yerleri nemli bir bez ile tekrar silme ihtiyacı duymazsınız. Ayrıca halı, kilim ve yumuşak zeminler için kuru süpürge başlıkları da mevcut. Birçok özelliği barındırması işinizi daha kısa sürede bitirmenize yardımcı olur!

7. Bulaşıkları geciktirmeden ve biriktirmeden halledin.

Yemek sonrası bulaşıkları bekletirseniz üzerindeki kirler katılaşır ve inatçı bir leke haline gelir. O yüzden bekletmek ve geciktirmek sizin işinizin uzamasına neden olur. Aynı zamanda kenara koyarak biriktirmek ve bulaşık yığını oluşturmak daha zorlayıcı olur.

8. Mikrofiber bez kullanarak yüzeyleri silin.

Mikrofiber bezlerin diğer bezlerden farkı kir ve tozu daha fazla tutmasıdır. Yüzeylerin daha hızlı ve etkili bir şekilde temizlenmesini istiyorsanız mikrofiber bez işinize yarayacaktır. Bir yeri birden fazla kez silmenize gerek kalmaz. Böylece işiniz kolayca biter.

9. Evinizi düzenleyin, dağınıklıklardan kurtulun.

Temizliğin en büyük düşmanlarından biri dağınıklıktır. Kullanmadığınız gereksiz eşyaların ortalıkta olması, yatakların toplanmaması gibi şeyler nedeniyle nerenin temizlenmeye ihtiyacı olduğunu göremezsiniz. Bu yüzden etrafı düzenlemeniz temizlemeniz gereken noktaları belli eder.

10. Müziğinizi açın ve temizlik sonrası gelecek rahatlamayı düşünün.

Temizlik yaparken sevdiğiniz müzikleri açarsanız daha hızlı hareket edersiniz. Çalan hareketli şarkının ritmine kendinizi kaptırmanız birden enerji dolmanızı sağlar! Motivasyon kazanarak hareket edersiniz. Ayrıca bittikten sonra içeceğiniz rahatlama kahvesinin hayali ile işi daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

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asklepiospallas
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