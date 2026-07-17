article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik Yaparken Bel Ağrısı Çekiyorsan Sana İlaç Gibi Gelecek 10 Çözümü Denemelisin!

etiket Temizlik Yaparken Bel Ağrısı Çekiyorsan Sana İlaç Gibi Gelecek 10 Çözümü Denemelisin!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
17.07.2026 - 15:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Temizlik yaparken belini yormamak için bazı küçük alışkanlıkları değiştirmek gerçekten fark yaratabilir. Biraz doğru duruş, biraz pratik planlama, biraz da işi hafifleten teknolojilerle temizlik daha az yorucu hale gelebilir. Hadi belini fazla üzmeden evi toparlamanın yollarına bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Ağır temizlik ekipmanlarıyla vedalaş.

1. Ağır temizlik ekipmanlarıyla vedalaş.

Temizlik yaparken belini en çok yoran şeylerden biri ağır ve hantal süpürgeleri evin içinde oradan oraya taşımak olabilir. Özellikle merdivenli ya da büyük bir evde yaşıyorsan, süpürge taşımak bazen temizlikten daha yorucu hale geliyor. Bu yüzden hafif, taşınabilir ve pratik ürünler işini ciddi şekilde kolaylaştırır.

2. Sürekli eğilmek yerine manevra kabiliyeti yüksek ürünler kullan.

2. Sürekli eğilmek yerine manevra kabiliyeti yüksek ürünler kullan.

Koltuk altı, masa kenarı, sandalye arası derken evde ulaşılması zor alanlar bitmiyor. O yüzden döner başlıklı ve esnek hareket edebilen temizlik ürünleri burada kurtarıcı olur. Mobilyaların altına daha rahat girebilen, dar alanlarda kolayca yön değiştiren bir süpürgeyle temizlik yapmak beline daha az yük bindirir. Sen kendini origami gibi katlamak zorunda kalmadan, süpürge zaten gitmesi gereken yere gider.

3. İşi tek seferde halletmeye çalış.

3. İşi tek seferde halletmeye çalış.

Temizlikte aynı yerin üstünden tekrar tekrar geçmek hem zaman kaybı hem de ekstra fiziksel yük demek. Ne kadar etkili temizlik yaparsan, aynı alanı tekrar tekrar süpürme ihtiyacın o kadar azalır.

4. Şurayı hemen alıvereyim” anları için pratik çözümler kullan.

4. Şurayı hemen alıvereyim” anları için pratik çözümler kullan.

El tipi kullanıma dönüşebilen süpürgeler bu yüzden çok işe yarar. Eğilip kalkmadan, koca makineyi sürüklemeden küçük alanlara hızlıca müdahale edebilirsin. Yani temizlik “her şeyimi bırakıp evle savaşa giriyorum” moduna gelmeden çözülebilir.

5. Hem süpürüp hem silen teknolojilerle iki işi tek harekete indir.

5. Hem süpürüp hem silen teknolojilerle iki işi tek harekete indir.

Önce kuru temizlik, sonra kovaydı suydu paspastı derken aynı zeminin üstünden iki kez geçmek zorunda kalırsın. Philips AquaTrio 9000, sert zeminlerde hem tozu hem de lekeleri tek süreçte temizlemeye yardımcı olarak işi daha pratik hale getirebilir. Belin açısından bakarsak, “az hareketle çok iş” burada bayağı kıymetli.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Temizliği tek güne yığma, belinle pazarlığa girme.

Bütün evi tek günde baştan sona temizlemeye çalışınca belin bir noktada “Ben bu plana dahil değilim” diyebilir. O yüzden temizliği küçük parçalara bölmek çok daha mantıklı: Bugün salon, yarın mutfak, ertesi gün banyo gibi ilerleyebilirsin.

7. Robot süpürgeyi çalıştır, belin de biraz nefes alsın.

Bazen sadece sen otur, ben hallederim” diyen ev arkadaşına ihtiyacın var. Özellikle bel ağrısı çekiyorsan, her gün süpürgeyle evin peşinden koşmak yerine bu işi robota devretmek bayağı rahatlatıcı olabilir. Kısacası sen belini zorlamadan evin toparlansın; robot çalışsın, sen de kendine küçük bir mola ver.

8. Alçak mobilyaların altına ulaşmak için kendini zorlamadan ilerle.

8. Alçak mobilyaların altına ulaşmak için kendini zorlamadan ilerle.

Buralara ulaşmak için sürekli çömelmek ya da yere eğilmek yerine, alçak alanlara rahatça girebilen bir süpürge kullanmak çok daha mantıklı olur. Esnek başlık yapısına sahip bir ürünle bu alanlara ulaşmak kolaylaştığında temizlik de daha az yorucu hale gelir. Sen belini bükmeden, süpürge alçak noktalara doğru yolunu bulur.

9. Temizlik sonrası cihazı temizleme işini de hafife alma.

9. Temizlik sonrası cihazı temizleme işini de hafife alma.

Temizlik bittikten sonra bir de kullanılan ekipmanı temizlemek bazen “Temizliğin temizliği” gibi hissettiriyor. Fırçayı çıkar, yıka, kurut, yerine tak derken iş bitmiş gibi değil de yeni başlamış gibi oluyor. Bel ağrısı çeken biri için bu ekstra uğraş da yorucu olabilir. AquaTrio 9000’in otomatik temizleme desteği bu noktada işi kolaylaştırır. Temizlikten sonra cihazı istasyonuna yerleştirip kendi bakım sürecini başlatabilmek, ekstra uğraşı azaltır.

10. Kablosuz özgürlükle priz peşinde koşmayı bırak.

10. Kablosuz özgürlükle priz peşinde koşmayı bırak.

Kablosuz bir ürünle priz aramadan, kabloya takılmadan ve sürekli dur-kalk yapmadan ilerleyebilirsin. Temizlik zaten başlı başına yeterince hareketli; en azından kabloyla aranda ayrı bir dram yaşanmasın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Temizlik yaparken belini de düşünmelisin!

Temizlik yaparken belini de düşünmelisin!

Temizlik yaparken önemli olan sadece evin tertemiz olması değil, senin de bu süreçten yıpranmadan çıkman. Daha hafif ekipmanlar kullanmak, sürekli eğilmekten kaçınmak, aynı işi iki kere yapmak yerine pratik çözümlerden destek almak belini daha az zorlayabilir. Tabii bel ağrın sık sık tekrarlıyor, şiddetleniyor ya da günlük hayatını etkiliyorsa bunu sadece temizlik yorgunluğu gibi görmeden bir uzmana danışman en doğrusu olur. Ev temiz kalsın ama sen de iyi kal; çünkü bu evin en önemli parçası sensin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın