Temizlik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar
Temizlik deyince çoğumuzun aklında annelerimizden kalma yöntemler beliriyor. Ama bazı alışkanlıklar var ki yıllardır doğru bildiğimiz halde aslında hiç de işe yaramıyor… Hatta bazıları yüzeyleri bozuyor, bazıları mikropları yaymakla kalıyor ve boşuna zaman ve emek kaybettiriyor. Peki temizlik konusunda neleri yanlış biliyoruz?
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Bulaşık makinesine çatal ve kaşıkları aynı yöne koyunca iyi temizlenir.
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Çamaşır suyu her şeyi temizler.
Camlar güneşin tepede olduğu havalarda daha iyi temizlenir.
Çamaşırlar deterjan miktarına göre temizlenir.
Sirke her şeyi doğal yollarla temizler.
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Islak/Kuru dikey süpürgeler koku yapar.
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Zaman kazanmak için eline bir bez al ve her yeri temizle.
Temizleme spreyini yüzeye sıkar sıkmaz silmek daha doğrudur.
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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