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Temizlik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

etiket Temizlik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 10:02

Temizlik deyince çoğumuzun aklında annelerimizden kalma yöntemler beliriyor. Ama bazı alışkanlıklar var ki yıllardır doğru bildiğimiz halde aslında hiç de işe yaramıyor… Hatta bazıları yüzeyleri bozuyor, bazıları mikropları yaymakla kalıyor ve boşuna zaman ve emek kaybettiriyor. Peki temizlik konusunda neleri yanlış biliyoruz?

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Bulaşık makinesine çatal ve kaşıkları aynı yöne koyunca iyi temizlenir.

Bulaşık makinesine çatal ve kaşıkları aynı yöne koyunca iyi temizlenir.

Her ne kadar pratik olsa da bu yöntem epey yanlış. Çatal ve kaşıkları biri üste diğeri alta bakacak şekilde yerleştirerek hepsinin temizlenmesini sağlayabilirsin. Aksi takdirde hepsi aynı yöne bakacağı için iç içe geçecek ve iyi temizlenmeyecek.

Çamaşır suyu her şeyi temizler.

Çamaşır suyu her şeyi temizler.

Maalesef... Çamaşır suyu sadece mikropları öldürür. Kiri sökmez. Üstelik yanlış kullanıldığında zehirli gaz çıkarabilir ve bazı yüzeylere ciddi zarar verir. Doğru kullanım için kirli yüzeyi önce sabunlu suyla temizle, ardından gerekiyorsa çamaşır suyu uygula. Kiri temizlemek başka, dezenfekte etmek başka.

Camlar güneşin tepede olduğu havalarda daha iyi temizlenir.

Camlar güneşin tepede olduğu havalarda daha iyi temizlenir.

Tam tersi! Güneş camdaki temizlik suyunu anında buharlaştırır, ardından leke ve iz bırakır. Camları bulutlu ama aydınlık bir günde serin havayla silmek en iyi sonucu verir. Silmeden önce spreyin yüzeyde birkaç saniye kalmasına da izin ver. Daha iyi sonuç alacaksın.

Çamaşırlar deterjan miktarına göre temizlenir.

Çamaşırlar deterjan miktarına göre temizlenir.

Kim demiş onu? Fazla deterjan çamaşırlarda kalıntı bırakır, makineni yorar ve kokunun ana sebebi haline gelir. Deterjanı göz kararı değil, ürünün önerdiği ölçüyle kullan. Özellikle sıvı deterjanlarda makineye fazlaca koymak temizlik değil sadece israf olur.

Sirke her şeyi doğal yollarla temizler.

Sirke her şeyi doğal yollarla temizler.

Bu da yanlış. Sirke kullanmayı severiz ama mucizevi bir şey değil sonuçta. Özellikle doğal taş yüzeylerde (mermer ve granit gibi) kullanıldığında yüzeyi çizer ve matlaştırır. Sirkeyi sadece cam, fayans ve çelik yüzeylerde kullan. Taş zeminler ve hassas yüzeyler için pH dengeli özel ürünler tercih et.

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Islak/Kuru dikey süpürgeler koku yapar.

Islak/Kuru dikey süpürgeler koku yapar.

Elbette bu da yanlış. Dikey süpürgeler tercihe göre önce ıslak, ardından kuru silme-süpürme işlemi yaptığı için silinen yüzeyde herhangi bir su birikintisi kalmaz ve koku yapmaz. Islak ve kuru temizleyebilen süpürgelerin koku yapması için temiz ve kirli suların birbirine karışması, fırça başlıklarının temizlenmemesi ve süpürgenin emiş gücünün düşük olması gerekir.

Bu özelliklere sahip bir süpürge ile sizi tanıştıralım: Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!

Bu özelliklere sahip bir süpürge ile sizi tanıştıralım: Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge!

Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, zemin üzerinde ıslaklık bırakmaz ve temizlik sonrası yüzeyler hızlıca kurur. Üstelik kendi haznesini de kolayca boşaltıp durulamak mümkün. Böylece koku oluşumuna izin vermez.

Hem süpürürken hem silerken hijyen sağlar ve arkasında nemli iz bırakmadan tertemiz bir alan yaratır. Yani hem ıslak hem pratik bir temizlik sağlıyor ve kokuyla da zerre uğraşmıyorsun.

Zaman kazanmak için eline bir bez al ve her yeri temizle.

Zaman kazanmak için eline bir bez al ve her yeri temizle.

Bir noktada doğru ama aynı bezle her yeri temizlemek mikropları taşımaktan başka işe yaramaz. Her alanın bezi ayrı olmalı.. Renk kodu yapabilirsin (mavi banyo, sarı mutfak gibi). Hem hijyen sağlar hem de karışıklığı önler.

Temizleme spreyini yüzeye sıkar sıkmaz silmek daha doğrudur.

Temizleme spreyini yüzeye sıkar sıkmaz silmek daha doğrudur.

Bu da yanlış! Temizlik spreyinin içindeki bileşenlerin aktif olması için bir süre yüzeyde beklemesi gerek. Sprey yüzeyde birkaç saniye kalmadan mikrop öldürmez ve asla kiri çözmez. Spreyi sık ve 30 saniye kadar bekle. Sonra sil. Etkisini göstermesine fırsat ver.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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