Temizlik Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar

Philips Aqua Trio 9000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge, zemin üzerinde ıslaklık bırakmaz ve temizlik sonrası yüzeyler hızlıca kurur. Üstelik kendi haznesini de kolayca boşaltıp durulamak mümkün. Böylece koku oluşumuna izin vermez.

Hem süpürürken hem silerken hijyen sağlar ve arkasında nemli iz bırakmadan tertemiz bir alan yaratır. Yani hem ıslak hem pratik bir temizlik sağlıyor ve kokuyla da zerre uğraşmıyorsun.