Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?

Sen tam bir düzen ve hijyen aşığısın! Titizliğinle herkesin gözünü kamaştırıyorsun. Günlük hayatında her şeyin yerli yerinde olması senin için vazgeçilmez. Deterjan kokusu senin için parfüm gibi bir şey. Hayatında kaos yok sadece mükemmel bir düzen var. Sabahın erken saatlerinde Zürih'in mükemmel düzeni ve tertemiz sokaklarında yürüyüş yapmak tam sana göre.