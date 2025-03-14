Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?
Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?
Evdeki tozları mikroskopla inceleyenlerden misin yoksa 'O zaten dekor' diyerek halının üstündeki kırıntıları görmezden gelenlerden mi?
Temizlik anlayışın yaşam tarzın anlatır. Hatta hangi şehre ait olduğunu bile söyler...
O zaman test başlasın...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Başlıyoruz! Temizlik günü senin için ne ifade ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Misafir geleceği zaman evin hangi köşesini ekstra parlatırsın?
3. Peki temizlik malzemeleriyle aran nasıl?
4. Evi süpürmek senin için nasıl bir aktivite?
5. Evin camlarını ne sıklıkla silersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. "Temizlik takıntısı" lafı seni etkiler mi?
7. Biraz da mutfak üzerine konuşalım. Bulaşıklar makinaya gitmeden önce yıkanır mı yıkanmaz mı?
8. Peki kıyafetlerin düzeni hakkında ne düşünüyorsun?
9. Temizliği bitirdik! Peki kendini nasıl ödüllendirirsin?
Tertemiz sokakları ve dakik insanlarıyla Zürih senin ruh ikizin!
Stockholm'ün pratik ve estetik yaşam tarzı tam sana göre!
Roma'nın sıcak, biraz dağınık ama keyifli havası sana çok yakışıyor.
Bangkok'un hareketli ve enerjik yaşamı senin kalbini çalabilir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın