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Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Dünya Şehrine Aitsin?

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
14.03.2025 - 12:15

Evdeki tozları mikroskopla inceleyenlerden misin yoksa 'O zaten dekor' diyerek halının üstündeki kırıntıları görmezden gelenlerden mi? 

Temizlik anlayışın yaşam tarzın anlatır. Hatta hangi şehre ait olduğunu bile söyler...

O zaman test başlasın...

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1. Başlıyoruz! Temizlik günü senin için ne ifade ediyor?

2. Misafir geleceği zaman evin hangi köşesini ekstra parlatırsın?

3. Peki temizlik malzemeleriyle aran nasıl?

4. Evi süpürmek senin için nasıl bir aktivite?

5. Evin camlarını ne sıklıkla silersin?

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6. "Temizlik takıntısı" lafı seni etkiler mi?

7. Biraz da mutfak üzerine konuşalım. Bulaşıklar makinaya gitmeden önce yıkanır mı yıkanmaz mı?

8. Peki kıyafetlerin düzeni hakkında ne düşünüyorsun?

9. Temizliği bitirdik! Peki kendini nasıl ödüllendirirsin?

Tertemiz sokakları ve dakik insanlarıyla Zürih senin ruh ikizin!

Tertemiz sokakları ve dakik insanlarıyla Zürih senin ruh ikizin!

Sen tam bir düzen ve hijyen aşığısın! Titizliğinle herkesin gözünü kamaştırıyorsun. Günlük hayatında her şeyin yerli yerinde olması senin için vazgeçilmez. Deterjan kokusu senin için parfüm gibi bir şey. Hayatında kaos yok sadece mükemmel bir düzen var. Sabahın erken saatlerinde Zürih'in mükemmel düzeni ve tertemiz sokaklarında yürüyüş yapmak tam sana göre.

Stockholm'ün pratik ve estetik yaşam tarzı tam sana göre!

Stockholm'ün pratik ve estetik yaşam tarzı tam sana göre!

Temizlikte dengeyi sevenlerden misin? Hem düzenli hem de abartıya kaçmadan yaşamak senin işin! Hayatında her şey dozunda ve planlı. Biraz rahat, biraz düzenli... Evini temizlerken minimal bir yaklaşım sergiliyorsun. Mis gibi ortamın tadını çıkarırken, kendine zaman ayırmayı da unutmuyorsun. Stockholm'ün sakin sokaklarında huzurla yürüyebilirsin!

Roma'nın sıcak, biraz dağınık ama keyifli havası sana çok yakışıyor.

Roma'nın sıcak, biraz dağınık ama keyifli havası sana çok yakışıyor.

Planlı olmak pek sana göre değil, temizlik de buna dahil! Senin için hayatın keyfi her şeyden önemli. Biraz dağınık olmak seni asla rahatsız etmiyor. Tozlar varsa bile göz ardı edilebilir yeter ki kahveni yudumlayacak bir köşe olsun. Roma'nın dar sokaklarında kaybolup hiçbir şeyi fazla dert etmeden yaşamaya devam edebilirsin!

Bangkok'un hareketli ve enerjik yaşamı senin kalbini çalabilir!

Bangkok'un hareketli ve enerjik yaşamı senin kalbini çalabilir!

Sen tam bir rahatlık timsalisin! Temizlik senin için hayati bir mesele değil daha çok bir zorunluluk. 'Kirlenmek güzeldir' mottosunu benimseyenlerdensin. Hayatının temposu yüksek evin biraz dağınık kalabilir ama sen keyifli anların peşindesin. Bangkok'un hareketli sokaklarında kaybolup temizliği sonraya bırakabilirsin!

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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