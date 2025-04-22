Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?
Temizlik alışkanlıkların senin ruh halini ve karakterini ele veriyor olabilir mi? Çamaşır suyuyla barışık mısın yoksa tozları halının altına süpürenlerden mi? Titizliğin bir ilkbahar ferahlığında mı yoksa sonbaharın hafif dağınık ruhunu mu taşıyorsun?
Verdiğin cevaplara göre hangi mevsimin insanı olduğunu buluyoruz!
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Başlayalım! Temizlik yapmak senin için ne ifade ediyor?
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Misafir gelmeden önce evde neler yaşanıyor?
Bu detay bizim için çok önemli: Çamaşırlarını nasıl yıkıyorsun?
Şimdi dürüst olmanı istiyoruz! Tezgahtaki bulaşıkları yıkadın mı?
Bulaşık makinesini ne sıklıkta kullandığını öğrenebilir miyiz?
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Cam silmek senin için hangi seviyede sıkıntılı bir iş?
Az kaldı! Halı yıkama konusunda düşüncen nedir?
Peki evinin en temiz köşesi neresi diye sorsak?
Son sorumuz ise şu şekilde: Temizlik ürünleriyle aran nasıl?
Sen tam anlamıyla ilkbahar insanısın!
Yaz mevsiminin insanısın!
Tam anlamıyla bir sonbahar insanısın!
Kış insanı olduğuna karar verdik!
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