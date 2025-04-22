Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

Temizlik alışkanlıkların senin ruh halini ve karakterini ele veriyor olabilir mi? Çamaşır suyuyla barışık mısın yoksa tozları halının altına süpürenlerden mi? Titizliğin bir ilkbahar ferahlığında mı yoksa sonbaharın hafif dağınık ruhunu mu taşıyorsun?

Verdiğin cevaplara göre hangi mevsimin insanı olduğunu buluyoruz!