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Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

etiket Temizlik Alışkanlıklarına Göre Sen Hangi Mevsimin İnsanısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 12:01

Temizlik alışkanlıkların senin ruh halini ve karakterini ele veriyor olabilir mi? Çamaşır suyuyla barışık mısın yoksa tozları halının altına süpürenlerden mi? Titizliğin bir ilkbahar ferahlığında mı yoksa sonbaharın hafif dağınık ruhunu mu taşıyorsun?

Verdiğin cevaplara göre hangi mevsimin insanı olduğunu buluyoruz!

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Başlayalım! Temizlik yapmak senin için ne ifade ediyor?

Misafir gelmeden önce evde neler yaşanıyor?

Bu detay bizim için çok önemli: Çamaşırlarını nasıl yıkıyorsun?

Şimdi dürüst olmanı istiyoruz! Tezgahtaki bulaşıkları yıkadın mı?

Bulaşık makinesini ne sıklıkta kullandığını öğrenebilir miyiz?

Bulaşık makinesini ne sıklıkta kullandığını öğrenebilir miyiz?
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Cam silmek senin için hangi seviyede sıkıntılı bir iş?

Az kaldı! Halı yıkama konusunda düşüncen nedir?

Peki evinin en temiz köşesi neresi diye sorsak?

Son sorumuz ise şu şekilde: Temizlik ürünleriyle aran nasıl?

Son sorumuz ise şu şekilde: Temizlik ürünleriyle aran nasıl?

Sen tam anlamıyla ilkbahar insanısın!

Sen tam anlamıyla ilkbahar insanısın!

Mis gibi temizlik kokusu, ferahlık ve düzen tam senlik! Senin için temizlik sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda ruhuna da iyi gelen bir şey. Evini temizledikçe iç huzurun artıyor, sanki havada çiçek kokuları yayılıyor. Düzenli, enerjik ve yeniliğe açık biri olduğun için evin de hep taptaze! Ama arada bir kendine de mola vermeyi unutma, her şeyin aşırısı zarar. Biraz dağınıklık bazen iyidir, bahar dallarının hafifçe eğildiği gibi… 🌿

Yaz mevsiminin insanısın!

Yaz mevsiminin insanısın!

Temizlik konusundaki tavrın tam da yaz gibi: Rahat, keyifli ve pratik! Her şey yerli yerinde olsun istersin ama temizlik uğruna hayatını harcayacak biri de değilsin. Fazla sıkılmadan, işin eğlencesine bakarak yapıyorsun. Müzik aç, biraz dans et, temizlik bitsin gitsin! Camlar açık, evi havalandırmışsın, içeride hafif bir esinti… Senin temizlik anlayışın da aynen böyle, serin ve iç açıcı. Ama bazen biraz daha detaylı temizlik yapman gerekebilir, işin kolayına kaçmayı çok seviyorsun! 🌊

Tam anlamıyla bir sonbahar insanısın!

Tam anlamıyla bir sonbahar insanısın!

Senin için temizlik biraz ruh haline bağlı. Bazen “Hadi evi baştan aşağı silip süpüreyim” diye hevesleniyorsun, bazen de “Boş ver ya, yaşanmışlık iyidir” diyorsun. Rahat ama titizsin, çok fazla abartmadan evi temiz ve düzenli tutuyorsun. Sonbaharın hafif melankolisi gibi, evde sıcak ve huzurlu bir ortam yaratmayı seviyorsun. Bir fincan kahve, güzel bir müzik ve sakin sakin temizlik yapmak tam senlik! Ama unutma, biraz enerji katarsan işler daha hızlı bitebilir. 🍁

Kış insanı olduğuna karar verdik!

Kış insanı olduğuna karar verdik!

Senin için temizlik biraz mecburiyet gibi… Olması gerekiyor ama mümkünse sihirli bir el değsin ve her şey kendiliğinden hallolsun isterdin. Üşengeçlik bazen kazansa da, mis gibi bir ortamda oturmayı sevdiğin de ortada. Özellikle evin sıcak ve konforlu köşeleri senin için kıymetli. Kışın huzurlu havası gibi, sen de evde sakinliği ve rahatlığı ön planda tutuyorsun. Ama bak, biraz daha hareket etsen işlerin o kadar da zor olmadığını göreceksin! Biraz müzik, biraz motivasyon, belki bir kahve… Temizlik o kadar da korkutucu değil! ☕

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Ma Belle
Ma Belle
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