Temiz Bir Evin Ruhumuza İyi Gelmesinin Nedeni Nedir?

Etraf dağınıkken beyin de dağılır! Dağınık bir ev, sürekli 'Şu dağınıklığı toplasam mı?' iç sesini tetikler. Temiz bir evde ise zihin de daha berrak olur. Hem minimalist yaşam trend değil mi zaten? İşte temizlik de tam olarak ücretsiz terapi etkisi!