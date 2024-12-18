Telsizden Gelen Son Mesaj: Esad’ın Askerleri Kaçmanın Detaylarını Anlattı

Suriye’de yıllardan beri süren iç savaş geçtiğimiz hafta sonu Esad’ın ülkeden kaçmasıyla son bulmuştu. HTŞ’nin öncülük ettiği silahlı gruplar, kısa sürede Halep, Hama ve Şam’ı ele geçirerek yönetimi devralmıştı. Tüm dünya Esad’ın yıllarca diktatörlükle yönettiği ülkede askerin bu kadar kısa sürede teslim olmasına şaşırmıştı. Özellikle ülkenin en büyük ikinci kenti Halep’in sadece 4 günde muhaliflerin eline geçmesi tüm ülkedeki askerler arasında büyük paniğe sebep olmuş. Askerlere telsizden verilen son emir ise “Silahlarınızı bırakın, kıyafetlerinizi değiştirin ve kaçın” olmuş.

Kaynak: NTV