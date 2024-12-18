Telsizden Gelen Son Mesaj: Esad’ın Askerleri Kaçmanın Detaylarını Anlattı
Telsizden Gelen Son Mesaj: Esad’ın Askerleri Kaçmanın Detaylarını Anlattı
Suriye’de yıllardan beri süren iç savaş geçtiğimiz hafta sonu Esad’ın ülkeden kaçmasıyla son bulmuştu. HTŞ’nin öncülük ettiği silahlı gruplar, kısa sürede Halep, Hama ve Şam’ı ele geçirerek yönetimi devralmıştı. Tüm dünya Esad’ın yıllarca diktatörlükle yönettiği ülkede askerin bu kadar kısa sürede teslim olmasına şaşırmıştı. Özellikle ülkenin en büyük ikinci kenti Halep’in sadece 4 günde muhaliflerin eline geçmesi tüm ülkedeki askerler arasında büyük paniğe sebep olmuş. Askerlere telsizden verilen son emir ise “Silahlarınızı bırakın, kıyafetlerinizi değiştirin ve kaçın” olmuş.
Kaynak: NTV
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İdlip’te bulunan ve HTŞ’nin önderlik ettiği silahlı gruplar 27 Kasım’da operasyona başlamış ve 4 gün içinde Halep’i ele geçirmişti. Halep’in ele geçirilmesi bile çok büyük olay görülürken muhalifler durmamış ve 6 gün sonra başkent Şam’a girmiş ve ülkeyi yıllardır yöneten Beşar Esad Rusya’ya kaçmıştı.
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Esad’ın bu kadar erken teslim olması ve askerlerinin hiçbir karşılık vermemesi ise tüm dünyada şaşkınlık yaratmıştı.
NTV’de yer alan habere göre, Esad’a bağlı askerler muhaliflerin yıldırım hızıyla Şam’a ilerlemesi sonrasında büyük panik yaşamış. Askerler saldırılar sırasında ne yapacaklarını bile bilememiş.
Teğmen Beşar el-İbrahim, "Açıkçası, sadece ailelerimizin yanına dönmek ve çılgınlıktan uzaklaşmak istiyorduk. Düşmeye hazırdık ve düştük." ifadelerini kullandı.
Halep ilçe ilçe düşerken ve panik havası büyürken, Çavuş Süleyman telsizinden bir mesaj duydu: "Bize her şeyi terk etmemiz, silahlarımızı ve üniformalarımızı bırakıp dışarı çıkmamız söylendi. İkinci kez söylenmesine gerek kalmadı."
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Esad’a bağlı askerlerin aylık olarak aldığı 30 dolarlık maaşı da beğenmediği için savaşma yanlısı olmadığı biliniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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