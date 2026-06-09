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Teknolojik Ürün Seçimlerine Göre Sen Kaç Yılında Yaşıyorsun?

Teknolojik Ürün Seçimlerine Göre Sen Kaç Yılında Yaşıyorsun?

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Amazon Prime - Onedio Üyesi
09.06.2026 - 16:48
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Hayata olan bakış açımızı anlamak için birçok şeye bakmamız gerekir. Bunlardan biri de teknolojiyle kurduğumuz ilişki... Teknolojiyi ne amaçla nasıl kullandığımız, sevip sevmediğimiz ya da onsuz yaşayıp yaşayamadığımız bizim bakış açımızı gösterir. Bu bakış açısına göre ruhumuzun hangi yılda yaşadığını görebiliriz! 

Hazırsan, senin teknolojiyle arandaki bağı inceleyeceğiz ve ruhunun hangi yılda yaşadığını söyleyeceğiz!

1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Bir de yaşını öğrenelim bakalım!

3.

4. Asıl sorulara geçebiliriz! Evine teknolojik bir ürün alacaksın, hangisini tercih edersin?

5. Peki, alışverişlerini nasıl yaparsın?

6. Hangisi senin evinin olmazsa olmazı?

7. Hangisi olmadan bir gün bile geçiremezsin?

8. Peki, bunlardan hangisi sana daha havalı geliyor?

9. Son olarak! Hangi kulaklık tipi tam sana göre?

Sen tam bir 2026 insanısın!

Sen tam bir 2026 insanısın!

Teknoloji senin hayatında! Sosyal medyayı takip ederek hareket ediyorsun. Bu da yeniliklerden haberdar olmanı sağlıyor. Teknolojinin keyif veren kısmıyla ilgileniyorsun. Hayata bakış açını da tam burada görüyoruz, eğlenceli birisin! Kameralar, estetik görünümler ve dijital dünya senin ilgini çeken teknolojik gelişmeler.

Sürekli yenilenen bir dünyanın içerisindeyiz... Sen de bunun keyfini çıkarmayı sevenlerden birisin. Bu yüzden dijital ortamlarda kendini rahat hissediyor olabilirsin. Mesela telefon senin için sadece bir iletişim aracı değil, yaşamının bir parçası... Bu dünyanın enerjik ve hareketli olduğunu biliyorsun. Sen de bu dünyaya ayak uyduran bir yapıya sahipsin!

Sen 2015 civarında yaşıyorsun!

Sen 2015 civarında yaşıyorsun!

Teknolojiyle aranın kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ama hayatının merkezine koymuyorsun. Senin için önemli olan şey kolay ve pratik bir yaşam sürmek. Bu bakış açısı doğrultusunda teknoloji kullanıyorsun. Haliyle işini kolaylaştıran teknolojiyi seviyorsun, detaylarına önem göstermiyorsun. Günlük hayatta seni rahatlatsın, yeter!

Sosyal medya kullanıyor olsan bile bağımlı değilsin. Dengeli bir ilişkin var. Yani istediğin zaman teknolojiden uzaklaşarak kendi alanına çekilebiliyorsun. Çünkü hayatın tamamı dijital değil... Hem eskiyi hem de yeniyi içinde barındıran bir denge kurmuş durumdasın!

Sen 2000'lerde kalmışsın!

Sen 2000'lerde kalmışsın!

Nostalji kokuyor buralar! Eski teknolojilere ilgi duyuyor olabilirsin. Bu eski şeyler daha kaliteli geliyor sana... Piyasaya sürekli yeni ürünlerin çıkması ruhunu daraltıyor olabilir. Hızla değişen bir dijital dünyadan bahsediyoruz. Sen bu hıza kendini kaptırmıyorsun ve teknolojiye temkinli bir şekilde yaklaşıyorsun.

Belki hâlâ eski müzik çalarlar, kulaklıklar ve tuşlu telefonlar kullanıyor olabilirsin. Bunlar seni gereksiz tüketimden uzaklaştırıyordur. Teknolojinin bir araç olduğunu kabul ediyor olabilirsin. Ama hayatının merkezinde değil... Sen hıza kapılmadan sakin ve kontrollü bir şekilde hareket ediyorsun!

Sen 2040 yılından gelmişsin!

Sen 2040 yılından gelmişsin!

Gelecek dediğimizde heyecanlanıyor olabilirsin! Yapay zekâ, akıllı sistemler ve yeni nesil teknolojiler... Bunlar senin ilgi alanların. Çünkü teknolojinin sadece bugünü değil, geleceği de gösterdiğini düşünüyorsun. Bu yüzden gelişen sistemleri yakından takip ediyor olabilirsin. Gelişmelerin hayatı nasıl kolaylaştırdığını görmek seni daha çok heyecanlandırıyordur!

Bu dijital dönüşüm seni korkutmuyor. İnsanların alışamadığı yeniliklere karşı sen açık oluyorsun. Teknolojinin sadece tüketim olmadığını, derininde çok büyük çalışmaların yattığını görebiliyorsun. Kısacası senin ruhun gelecekte bir yerde yaşıyor!

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