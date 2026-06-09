Teknolojik Ürün Seçimlerine Göre Sen Kaç Yılında Yaşıyorsun?

Hayata olan bakış açımızı anlamak için birçok şeye bakmamız gerekir. Bunlardan biri de teknolojiyle kurduğumuz ilişki... Teknolojiyi ne amaçla nasıl kullandığımız, sevip sevmediğimiz ya da onsuz yaşayıp yaşayamadığımız bizim bakış açımızı gösterir. Bu bakış açısına göre ruhumuzun hangi yılda yaşadığını görebiliriz!

Hazırsan, senin teknolojiyle arandaki bağı inceleyeceğiz ve ruhunun hangi yılda yaşadığını söyleyeceğiz!