Teknolojik Ürün Seçimlerine Göre Sen Kaç Yılında Yaşıyorsun?
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Hayata olan bakış açımızı anlamak için birçok şeye bakmamız gerekir. Bunlardan biri de teknolojiyle kurduğumuz ilişki... Teknolojiyi ne amaçla nasıl kullandığımız, sevip sevmediğimiz ya da onsuz yaşayıp yaşayamadığımız bizim bakış açımızı gösterir. Bu bakış açısına göre ruhumuzun hangi yılda yaşadığını görebiliriz!
Hazırsan, senin teknolojiyle arandaki bağı inceleyeceğiz ve ruhunun hangi yılda yaşadığını söyleyeceğiz!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Bir de yaşını öğrenelim bakalım!
3.
4. Asıl sorulara geçebiliriz! Evine teknolojik bir ürün alacaksın, hangisini tercih edersin?
5. Peki, alışverişlerini nasıl yaparsın?
6. Hangisi senin evinin olmazsa olmazı?
7. Hangisi olmadan bir gün bile geçiremezsin?
8. Peki, bunlardan hangisi sana daha havalı geliyor?
9. Son olarak! Hangi kulaklık tipi tam sana göre?
Sen tam bir 2026 insanısın!
Sen 2015 civarında yaşıyorsun!
Sen 2000'lerde kalmışsın!
Sen 2040 yılından gelmişsin!
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