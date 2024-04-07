Teknik Direktörlüğünü Arda Turan'ın Yaptığı Eyüpspor, Süper Lig'e Yükseldi
Teknik Direktörlüğünü Arda Turan'ın Yaptığı Eyüpspor, Süper Lig'e Yükseldi
Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Altay'ı 4-1 yenerek normal sezonun bitimine 5 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
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TFF 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor ile Altay karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Eyüpspor, Altay'ı 4-1'lik skorla devirerek bitime 5 hafta kalan Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Eyüpspor'a bu kritik maçta galibiyeti getiren golleri 8 ve 55'te Gianni Bruno, 23'te Recep Niyaz ve 64'te penaltıdan Adrien Regattin kaydetti. İzmir temsilcisinin tek golünü ise 14. dakikada Deniz Kadah attı.
Bu galibiyetle puanını 67 yapan Eyüpspor, 3. sıradaki Sakaryaspor ile puan farkını 17'ye çıkardı ve 1. Lig'in bitmesine 5 hafta kala Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.
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